Dalle Valle-restauranter går konkurs

Buffet-konger tvunget i knæ: Den store, landsdækkende restaurant-kæde bag Dalle Valle og Café A bukker under for coronakrisen og lukker 13 restauranter

Det landsdækkende restaurant- og café-imperium bag Dalle Valle og Café A er nu så hårdt ramt af coronakrisen, at 13 af deres 35 restauranter er blevet begæret konkurs.

Det oplyser bestyrelsesformand Niels Rønnebeck over for Ekstra Bladet.

- Det er en frygtelig situation det her, siger en tydeligt påvirket Niels Rønnebeck.

- Det var et spørgsmål om, hvad vi kunne kapere og få igennem den her krise. Vi står tilbage med 22 restauranter, som vi er ved at prøve at lave en finansieringsplan for.

De 13 nu konkursramte restauranter ligger spredt ud over hele landet. Det drejer sig blandt andet om restauranter i Kolding, Hillerød, Aalborg og Aarhus.

- Det er jo klart, at med 35 forretninger, som vi har haft tidligere, har vi haft et stort cashflow, og når det udebliver fuldstændigt, så kommer der jo lynhurtigt til at mangle penge. Og det er, hvad der er sket her, siger han.

Lige nu er tankerne på medarbejderne.

Det er selvfølgelig mest forfærdeligt for medarbejderne, siger han og fortsætter:

- Vi håber, at vi både kan få medarbejdere ind i vores fortsættende caféer, og så selvfølgelig også gæsterne, som vi glæder os til snart at se.

Fyrede alle

I sidste uge valgte restaurant-koncernen, der stiftet og ejet af Susli Mustafa Bayram, at fyre samtlige medarbejdere i de 35 afdelinger, fordi omsætningen er fuldstændig forsvundet.

Dalle Valle og Café A tilbyder mad og drikke til priser i den overkommelige ende af skalaen - og har ekspanderet voldsomt over hele landet de senere år.

Både i en stribe storcentre og på centrale adresser i nogle af Danmarks største byer.

Hver enkelt af restaurant-kædernes restauranter og caféer er drevet under individuelt CVR-nummer - og et af de seneste skud på stammen ligger i prestigebyggeriet Axel Towers lige over for Tivoli midt i København.

Underskud på 14 millioner

De mange restauranter kontrolleres af 'buffet-familien', Bayram, via to holdingselskaber: Bayramoglu Holding og Musavvir Holding.

Holdingselskaberne bag Dalle Valle og Café A præsterede i de seneste offentliggjorte regnskaber (2018) et samlet underskud på 14 millioner kroner.

Egenkapitalen i Bayramoglu Holding (ejet 100 procent af Mustafa Bayram) var på 36 millioner kroner, mens Musavvir Holding (ejet ligeligt mellem Mustafa Bayram og sønnen Haci Bayram) havde tabt hele sin egenkapital, så den er negativ på minus 71.000 kroner.

Ekstra Bladet har talt med Mustafa Bayram, men han henviser til bestyrelsesformand, Niels Rønnebeck.

- Jeg må ikke udtale mig. Du skal tale med vores bestyrelsesformand, forklarer Mustafa Bayram. Foto: Linda Johansen

I sidste uge forklarede bestyrelsesformanden, Niels Rønnebeck, til Ekstra Bladet, at man var tvunget til afskedigelserne, fordi omsætningen efter corona-restriktionerne var faldet til nul, mens de faste udgifter stadig skulle betales.

Han håbede på, at restauranterne hurtigt ville kunne ansætte, når der igen blev åbnet for storcentre og restauranter.

