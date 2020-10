Danish Crown opretter 375 nye stillinger i Danmark

Efter flere år med store fyringsrunder er Danish Crown gået på jagt efter hundredvis af nye ansatte.

Torsdag oplyser slagterikoncernen, at en større efterspørgsel fra Asien og flere grise til slagtning betyder, at der skal ansættes 375 personer i Danmark.

Det drejer sig om 160 nye ansættelser ved slagteriet i Ringsted, 150 ved slagteriet i Horsens og 45 ved slagteriet i Blans nær Sønderborg.

De seneste år har Danish Crown ellers været gennem flere store fyringsrunder i Danmark.

Sidste år røg der 175 medarbejdere ved slagteriet i Horsens. I 2018 mistede 140 ansatte jobbet, mens det i 2015 var 280 medarbejdere ved slagteriet i Ringsted, som blev fyret.

- Det er den største ansættelsesrunde i Danish Crown, siden vi åbnede det nye slagteri i Horsens for over 15 år siden, siger Per Laursen, der er produktionsdirektør i Danish Crown Pork.

Han forklarer, at der bliver tale om stillinger, som bliver tilgængelige selv uden forudgående erfaring med slagteri.

- Vi har brug for flere folk til både at slagte, udbene og pakke vores varer. Vores forventning er, at vi skal lære en stor del af de 375 nye medarbejdere op fra bunden, så hvis man har en passion for håndværk og kvalitet, er der med andre ord en rigtig god chance for at få et job nu, siger Per Laursen.

Danish Crown er gennem de seneste 18 måneder endt i en særlig fordelagtig position. Det toppede, da Kina i september meddelte, at landet stopper for import af svinekød fra Tyskland.

Importstoppet var en reaktion på endnu et dødt vildsvin med afrikansk svinepest i det østlige Tyskland. Det er ikke kun Kina, der ikke gider tysk svinekød. Også Japan og Sydkorea har tidligere bremset eksporten af tysk svinekød.

Forbuddet mod tysk svinekød har kun hjulpet dansk svinekøds position i Asien, hvor Danish Crown det seneste halvandet år har solgt mere og mere.

Danish Crown har omkring 8000 medarbejdere i Danmark og 23.000 globalt set.