Danmark har haft let ved at låne milliarder til krisehjælp

Danmark har brug for at låne et stort milliardbeløb på finansmarkederne for at komme igennem coronakrisen.

Det er Nationalbanken, som står for at hente lånene hjem i disse uger, og det har ikke givet anledning til de store problemer.

Det forklarer Troels Kromand Danielsen, der er cheføkonom i Nykredit.

- Indtil videre er det forløbet ganske fint. Det har vist sig med al tydelighed, at der er en villighed til at låne penge til den danske stat.

- Det skyldes, at de offentlig finanser er rigtig sunde, og at den danske økonomi som helhed er rigtig sund, siger han.

Nationalbanken anslog 15. april, at Danmark inden juli har brug for 250 milliarder kroner til at finansiere coronakrisen.

Det er blandt andet for at dække, at virksomheder har kunnet udskyde betaling af moms samt de store hjælpepakker, der er vedtaget i Folketinget.

Det reelle behov kan være højere, da hjælpepakken efterfølgende er blevet forlænget med en måned. Nationalbanken ventes i løbet af juni offentliggøre et opdateret tal.

Mindst halvdelen af de 250 milliarder kroner skal lånes, da staten har cirka 130 milliarder kroner stående på sin konto i Nationalbanken. Pengene bliver lånt gennem en række forskellige værktøjer.

Det sker via statsobligationer, der er lån med løbetid mellem to år og 30 år, og skatkammerbeviser, der er lån med kortere løbetid - typisk tre til seks måneder.

Derudover er der mulighed for at sælge statsobligationer og lignende gældsbeviser i udenlandsk valuta.

Onsdag har der været afholdt en auktion over skatkammerbeviser.

Der blev solgt beviser for 11,6 milliarder kroner, men der var faktisk bud for at købe beviser for 33,2 milliarder kroner.

Samme tendens har gjort sig gældende ved tidligere auktioner, som Nationalbanken har afholdt de seneste uger. Auktionerne bliver afholdt drypvist for ikke at dræne markedet.

Da beløbet på 250 milliarder kroner blev offentliggjort i april, sagde flere økonomer, at det kunne blive lidt sværere end normalt at låne penge, fordi finansmarkederne var præget af uro.

Det har vist sig, at prisen på at låne penge er steget en anelse, men at vilkårene stadig er meget fordelagtige.

- Mange har været villige til at låne penge til Danmark, så der har ikke været finansieringsproblemer.

- Vi kan dog se, at renterne er steget en lillebitte smule, men man skal huske, at renterne stadig er negative, siger Troels Kromand Danielsen.

Når renterne er negative, vil det sige, at Danmark rent faktisk bliver betalt for at optage lån.

- Det kan virke underligt, men det er et udtryk for, at der ikke er andre steder at placere pengene bedre.

- Derfor er nogle villige til at placere pengene til negative renter i Danmark, siger Troels Kromand Danielsen.