Danmark må importere 268.000 tons: Nu mangler vi affald

Det meste af den husholdningsplast - som vi danskere omhyggeligt sorterer - bliver brændt af i Tyskland eller ender på fjerne udenlandske lossepladser.

Samtidig importerer Danmark hvert år flere hundrede tusinde tons - dårligt sorteret - affald fra Storbritannien, Tyskland og Norge, som vi til gengæld brænder af i de danske kraftvarmeværker.

Det viser den nyeste affaldsstatistik fra Miljøstyrelsen. Her fremgår det, at Danmark i 2017 importerede 268.000 tons blandet affald - inklusive plast - til afbrænding.

En trafik, som ifølge professor Thomas Fruergaard Astrup fra DTU Miljø, virker skør.

Blandt eksperter er det nemlig velkendt, at en meget stor del af den indsamlede plast fra de danske husholdninger enten er af for lav kvalitet - eller er for beskidt - til at kunne genbruges som andet end energikilde.

– Vi kunne lige så godt brænde det plast af, vi ellers sender til andre lande, og selv få energi ud af det, fastslog Thomas Fruergaard Astrup i Ekstra Bladet søndag.

Fordoblet siden 2013

Derfor er det paradoksalt, at næsten alle de danske kraft-varme-værker er nødt til at importere affald til produktion af fjernvarme og el.

Mest omdiskuteret har hovedstadskommunernes nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke, vist sig at mangle op mod 150.000 tons affald årligt. En stor del må nu hentes i udlandet.

Hovedstadskommunernes helt nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke, kan trods skibakke og andre krumspring ikke køre rundt uden importeret affald fra Storbritannien. Der sorteres simpelthen for meget affald. Foto: Jonas Olufson

Årsagen er netop den stigende danske affaldssortering. Det fremgår af den seneste officielle affaldsstatistik, som Miljøstyrelsen udgav i september.

Andelen af importeret affald i de danske forbrændingsanlæg er, ifølge Miljøstyrelsen, derfor fordoblet siden 2013. Med andre ord er der opstået et globalt import-eksport-system.

50.000 tons til Tyskland

Ekstra Bladets undersøgelse hos de største danske affaldsanlæg afdækker, at det meste plast fra husholdningerne ender i Tyskland. Her bliver en mindre del genbrugt, mens resten bliver brændt eller sendt videre til andre lande.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at cirka 50.000 tons plast blev eksporteret til udlandet i 2017, og ifølge Miljøstyrelsen går op mod 63 procent op i røg.

Altså ikke bare stik mod hensigterne. Men også stik mod de tal som eksempelvis Danmarks største, kommunal ejede affaldsselskab, Vestforbrænding, fremførte indtil tidligere i år.

Her førte man danskerne bag lyset ved at hævde, at hele 75 procent af den indsamlede husholdningsplast bliver genanvendt i nye produkter.

Forholdet er nærmere omvendt. Altså 25-30 procent. På en god dag.

En dårlig forretning - Når der står ' Genbrug er guld' på skraldebilerne, skal det ses som en metafor ... Plast er en dårlig forretning. Kommunerne betaler op mod 2000-3500 kroner pr. ton plast, der sendes til Tyskland. Sådan lyder det fra kommunikationsansvarlig Niels Toftegaard fra Dansk Affaldsforening, som er en politisk styret interesseorganisation. - Stikker man ikke danskerne blår i øjnene, når man får os til at sortere plast, hvoraf meget brændes i Tyskland eller ender på lossepladser - mens vi må importere affald den anden vej til afbrænding? - Problemet er, at ingen danske virksomheder kan bruge det plastemballageaffald, som bliver sorteret herhjemme. I Tyskland er der virksomheder, som kan bruge en del af plasten. Samtidig står Storbritannien med det problem, at de ikke har kraft-varme-værker nok til deres affald. - Ifølge en DTU-ekspert er det bedre at brænde plasten i Danmark og få energi ud af det? - Ja, men både de danske politikere og EU har sat nogle mål om genanvendelse. Så det kræver, at vi først får nogle anlæg, som kan frasortere det plast, der trods alt kan genanvendes. - Tidligere blev alt dansk husholdnings-plast udnyttet til fjernvarme og el i kraftvarme-værker. Nu kan det ende på lossepladser i udlandet eller i havet? - Det er korrekt. Noget har vist sig at ende i Malaysia og Indonesien. Men indtil vi i Danmark får virksomheder eller anlæg, der kan sortere plastaffaldet bedre – og at industrien stopper med at lave emballagen på en så tåbelig måde, at det ikke kan genbruges, så må vi sende det til Tyskland. Vi importerer jo i øvrigt også en masse affald fra Tyskland, og det får vi penge for at behandle eller energiudnytte (typisk afbrænde). Sådan er der import og eksport af affald over grænserne.

