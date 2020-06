Danmark og Sverige til lommerne: SAS skal bruge ni milliarder

Den danske og svenske stat må efter alt at dømme til lommerne og smide penge i luftfartsselskabet SAS. Det fremgår af en meddelelse fra SAS mandag morgen.

Her skriver SAS, at selskabet anslår, at det skal bruge ny kapital for 8,9 milliarder danske kroner.

Selskabet er kommet i krise af de restriktioner på internationale rejser og flytrafik, som de forskellige lande har indført i forbindelse med coronapandemien.

- Selv om lande starter med at genåbne grænserne vil genopretningsfasen for luftfartsindustrien og SAS sandsynligvis række et godt stykke ind i 2022, før niveauet fra før coronaudbruddet er nået igen, skriver SAS i meddelelsen.

Samtidig mandag morgen har den svenske regering foreslået den svenske Riksdag, at den er klar til at lægge omkring 3,5 milliarder.

Finansministeriet oplyser, at et enigt folketing har besluttet, at den danske stat også skal skyde kapital i SAS.

- SAS er central for både Skandinaviens og Danmarks tilgængelighed, dansk eksport og erhvervsliv samt danske arbejdspladser, siger finansminister Nicolai Wammen i en pressemeddelelse.

- Som en langsigtet og ansvarlig medejer er vi derfor indstillede på at bidrage til en langsigtet løsning for selskabet, der skal sikre, at SAS også vil være operationel på den anden side af Covid-19-krisen.

Den danske og svenske stat er de to største ejere i SAS. Begge stater ejer omkring 14 procent af luftfartsselskabet.

- SAS er fortsat i dialog med udvalgte interesserenter om vilkår og betingelser for den re-kapitaliseringsplan og de tiltag, som den danske og svenske stat kræver, for at fordele byrden, skriver SAS.

I sin meddelelsen nævner SAS, at den skal bruge penge til sin 'drift og dagsorden om bæredygtighed.'

Senere i meddelelsen skriver SAS også, at antallet af fly skal 'justeres' blandt andet ved at udskyde leveringen af nye fly.

SAS oplyser, at en mere detaljeret plan vil blive fremlagt i slutningen af juni.

Indtil vil SAS også løbende forsøge at sikre sig støtte fra den norske regering, som ellers har solgt sin ejerandel af SAS