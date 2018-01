Danmarks konkurskonge dømt: - Jeg stikker piben ind

Danmarks ukronede konkurskonge Bryan Göddert, der efter eget udsagn har taget livet af omkring 400 virksomheder, fik i går en betinget fængselsdom på otte måneder for at have overtrådt bogføringsloven på systematisk vis.

I går ville han ikke kommentere dommen, men det gør han nu i et opslag på Facebook.

- Det er en lidt hård dom, synes jeg.

- Om det så er rimeligt, at jeg skal tage straffen for 26x kunders "manglende opbevaring og registrering af regnskaber" vil jeg ikke kommentere på.

Göddert har siden 2011 levet af at overtage skrantende virksomheder for derefter at lukke dem ned. I den forbindelse har han sikret, at virksomhedsejeren - kunden - kom nænsomt ud af situationen, mens konkursboets kreditorer - typisk Skat - ofte stod tilbage som taberne.

Helt konkret blev der ofte ikke afleveret nogen bogføring eller bilag til kurator, når boet skulle gøres op. På den måde var det svært at undersøge årsagen til konkursen, og hvad der var sket med selskabets aktiver.

Det er 26 forhold af denne type, som Göddert nu er blevet dømt for, efter Kammeradvokaten i sin tid meldte ham til politiet.

Tvisten mellem ham og Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten går helt tilbage til 2011, hvor Bryan Gödderts navn begyndte at gå igen og igen i konkursramte selskaber, hvor Skat var den primære kreditor. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Udover den betingede fængselsstraf mistede han i går også retten til at drive virksomhed i to år, medmindre han selv personligt hæfter økonomisk.I Facebook-opslaget fortæller han, at han nu vil rette op på sin forretningsmodel.

- Men Anklagemyndigheden vandt klart - og det forhold må jeg anerkende og respektere.

- Jeg stikker piben ind og retter nu op på dén fejl, som jeg har lavet og som jeg har fået kritik - og en straf for.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Bryan Göddert, men han har ikke yderligere kommentarer til sagen.