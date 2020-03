Danmarks rigeste får kritik for massefyringer

Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen får kritik for at skride til massefyringer trods nyligt overskud på flere milliarder

Landets rigeste mand, Anders Holch Povlsen, kunne for blot tre måneder siden stolt præsentere et nyt flot årsregnskab for sin modekoncern Bestseller.

Koncernen med mærker som Jack & Jones, Vero Moda og Only havde et overskud på hele 2,1 milliarder kroner, mens egenkapitalen kom op over 7 milliarder kroner.

Alligevel valgte rigmanden, der ikke har nogen aktionærer at stå til ansvar for, fredag som konsekvens af coronakrisen at fyre 750 ud af i alt 4800 ansatte i Danmark. Og det vækker kritik.

- Der kan være særlige omstændigheder, men det er vigtigt, at virksomhederne ikke bare afskediger deres ansatte og skaber unødigt mange arbejdsløse, siger Peter Skaarup, gruppeformand i Dansk Folkeparti.

- Hvad tænker du om, at en stor koncern som Bestseller gør det?

- Jeg synes, det er ærgerligt.

- Mærkeligt at fyre så mange

Hos 3F i Midtjylland, som har mange af de fyrede blandt sine medlemmer, vækker Bestsellers beslutning undren.

- Det er mærkeligt, at de fyrer så mange mennesker på så tidligt et stadie af krisen. Med alle de hjælpepakker, som er lagt frem af politikerne, burde det ikke være nødvendigt for dem at fyre så mange, siger den lokale 3F-formand Henning Vestbjerg Pedersen.

Han henviser til de hjælpepakker til erhvervslivet, som regeringen og folketinget har fremlagt som modsvar på krisen. Her har virksomheder blandt andet fået mulighed for at få lønkompensation.

SF's erhvervsordfører Karsten Hønge opfordrer til, at Bestseller i fremtiden gør brug af hjælpepakkerne i stedet for at fyre ansatte i hobetal.

- De må sætte sig ned og virkelig kigge efter: Er der ikke en mulighed for at spille sammen med samfundet i den her situation, siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til kritikken fra Anders Holch Povlsen, som ifølge en nylig opgørelse fra Berlingske har en formue på mere end 55 milliarder kroner.

'Hammeralvorligt'

Bestseller har i en pressemeddelelse forklaret massefyringerne med 'et markant svigtende salg og pludselig manglende likviditet i hele detailledet globalt'.

- For vores virksomhed betyder det, at vi pludselig befinder os i en krise, som vi ville have svoret aldrig ville være mulig for os og vores kære Bestseller, siger Anders Holch Povlsen i pressemeddelelsen.

- Derfor er det også med ondt i hjertet, at vi i dag er tvunget til at afskedige 750 medarbejdere i Danmark.

Overfor Jyllands-Posten kalder han det 'hammeralvorligt'

- Jeg har aldrig set en lærebog om, hvordan det skal tackles. Situationen er hammeralvorlig.

Men selvom situationen ikke er let, burde Bestseller ifølge Enhedslistens erhvervsordfører, Victoria Velásquez, går forrest med et godt eksempel.

- Der bliver snakket så meget om medansvar, og at alle skal hjælpe samfundet igennem coronakrisen. Så klinger det altså hult, når nogle af de allerbedst polstrede ikke tager ansvar for deres ansatte, men i stedet vælger at fyre dem, siger hun.

Salget eksploderer hos Nemlig.com

Mens Anders Holch Povlsen er blevet ramt økonomisk af coronavirussen med Bestseller, så er det den diametrale modsætning med netsupermarkedet Nemlig.com, som han ejer størstedelen af.

Her er salget eksploderet i takt med, at coronavirussen for alvor har fået taget om det danske samfund.

Statsminister Mette Frederiksen har i den forbindelse da også opfordret danskerne til at handle på nettet, da det kan være med til at begrænse smitten.

For et par dage siden afslørede direktør for Nemlig.com, Stefan Plenge, at salget de seneste uger var steget med mere end 50 procent sammenlignet med sidste år, hvilket han på beskeden maner overfor Politiken beskrev som en 'væsentlig fremgang'.

Kunder i kø

Når danskerne går ind på hjemmesiden for at handle, bliver de da også tit mødt med en besked om, at de står i kø, fordi efterspørgslen er så stor.

Det startede især, da Mette Frederiksen i sidste uge lukkede Danmark ned på sit nu snart berømte pressemøde.

- Vi havde oplevet en stigning i tiden op til, men slet ikke noget, der minder om det her, sagde Stefan Plenge, der i den forbindelse oplyste, at man ville ansætte 200 nye medarbejdere.

Noget kunne samtidig tyde på, at de flotte tal vil fortsætte, selv når coronavirussen slipper sit tag over Danmark. Detailekspert Bruno Christensen forventer således ikke en stor nedgang i antallet af de nye kunder.

- Jeg tror, at en del af dem, som de har fået som nye kunder vil blive hængende. De har vænnet sig til måden at handle på og de føler sig trygge ved det, siger han.

Kæmpe investeringer

Stefan Plenge stiftede Nemlig.com i 2010, og i 2014 solgte han 49 procent af virksomheden til Anders Holch Povlsen.

Siden har mangemilliardæren over flere omgange skudt hundredevis af millioner efter selskabet, der år efter år været økonomisk udfordret, og hvor milliontab har afløst milliontab. Han ejer nu 67 procent.

Seneste regnskab viser, at selskabet har en omsætning på 1,4 milliarder kroner, hvilket er tæt på en fordobling på få år. Til gengæld har der ikke været overskud i de seneste fem regnskaber, og i seneste er underskuddet på 52 millioner kroner.

Men sådan forventer Bruno Christensen altså ikke, at det vil fortsætte.

- De har jo oparbejdet et kæmpemæssigt samlet underskud over mange år, og de har aldrig præsteret overskud, så det er virkelig et kvantespring for dem.