Danmarks største storcenter sat til salg

Danmarks største storcenter Rødovre Centrum er blevet sat til salg.

Det fortæller Jesper Andreasen, der er medejer og adm. direktør i Rødovre Centrum, og som taler på vegne af familien bag virksomheden.

- Det er meget vemodigt og ærgerligt. Vi havde håbet på at holde den kørende i mange år. Men det er den rigtige beslutning, siger den 57-årige direktør til Ekstra Bladet.

Rødovre Centrum bliver i seneste regnskab værdisat til 3,2 milliarder kroner, men salgsprisen forventes at blive højere, hvilket vil gøre den til Danmarks største ejendomshandel, skriver Berlingske Business.

Foto: Janus Engel

Åbnede i 1966

Jesper Andreasens morfar, Aage Knudsen, åbnede i 1966 Rødovre Centrum og siden da har storcenteret været drevet af familien. Men efter et bestyrelsesmøde i 2017 er det blevet klart, at ingen fra fjerde generation, har lyst til at tage over. Derfor sælger man nu.

- Vi kunne godt have fortsat, men så ville det ikke være med en direktør fra familien, siger han.

Derfor har man bedt erhvervsmæglerfirmaet Colliers om at finde den fremtidige ejer af det 115.000 kvadratmeter store shopping-, fritids-, og forlystelsescenter, som i år ventes at blive besøgt af flere end 9 mio. kunder samt skabe en omsætning på 2,3 mia. kr. i de 160 butikker.

Foto: Janus Engel

Børnene vil ikke

Jesper Andreasen har med vilje ikke forsøgt at køre nogen af børnene i stilling til at overtage, som man ellers tit ser fra andre store familiejede virksomheder. For 27 år siden vidste han heller ikke, at det skulle være ham, der blev den nye direktør.

- Det kom som et chok for mig. Jeg havde et udmærket job inden for finansverden og havde slet ikke planlagt, at jeg skulle tage over for min mor, men det havde hun måske. Jeg sagde ja til gøre det i fem år, hvis alle i familien støttede op om det. Jeg endte så med aldrig at komme tilbage til finansverdensen. Den samme model har vi brugt denne gang. Vi ville hellere vente at se, om der var nogen der ville tage over. Det er der så ikke, og det er også fair nok, siger han.

Direktøren havde ellers håbet, at hans yngste søn på 27 år, ville have haft lyst til at tage over på et tidspunkt. Sønnen er cand. merc, men Jesper Andreasen medgiver i den forbindelse også, at jobbet er langt mere komplekst, end da han trådte til for 27 år siden.

- Det er virkelig noget andet nu end da jeg tiltrådte dengang, siger han.