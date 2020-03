Dansk aktiemarked åbner ny mandag i rødt

Igen mandag faldt de største danske aktier, da handlen åbnede efter weekenden. Efter en halv times handel havde det toneangivende C25-indeks tabt lidt over 3,5 procent af den værdi, det havde, da handlen lukkede fredag.

Faldet er ret bredt funderet, men indeksets mest værdifulde aktie, Novo Nordisk, oplever dog et begrænset fald på lidt over to procent. Det er med til at holde indeksets samlede fald lidt i ave.

Med faldene mandag er det tredje uge i træk, der er startet med dårligt nyt for aktionærer på det danske aktiemarked.

Mandag i sidste uge kom ellers ovenpå en weekends nyheder om yderligere en rentesænkning i USA, men endte stadig med et fald på 2,3 procent for C25-indekset.

Forrige mandag slog C25-indekset sin daværende rekord for fald på en dag, da det lukkede med fald på cirka 5,5 procent. Den rekord er blevet slået siden da.