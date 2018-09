Dansk bøf-imperium sat til salg

Danske ejere hvæsser steakknivene for at skære flere bøffer ud til kunder i hele verdenen

Restaurantkæden Mash vil have en større bid af det internationale marked og søger nu en kapitalindsprøjtning.

Det skriver Berlingske Business.

- Vi går nu ud for at finde yderligere kapital til at sætte fart på den plan, som vi har brugt flere år på at skære til, siger Jesper Boelskifte, stifter og direktør af selskabet bag bøfkæden, til Berlingske Business.

Han ejer sammen med Erik Gemal og Mikkel Glahn Copenhagen Concepts, som driver Mash-kæden og Bistro Sommelier.

Mash er siden åbningen af den første restaurant i København 2009 vokset til over 300 medarbejdere. 11 restauranter er skudt op i tre forskellige lande.

Vil stadig eje mest

Men det er ikke nok for ejerne, som har hyret Deloitte til finde ekstern kapital.

Det indebærer en række møder med potentielle investorer.

Selv om Mash skal pumpes op, satser de danske ejere fortsat at være med til at skære for, når der langes fede bøffer over disken.

De forestiller sig også i fremtiden at sidde på den største ejerandel.

- Det finder vi ud af fremadrettet, alt efter hvordan den her proces går. Men det regner vi med, siger Jesper Boelskifte til Berlingske Business.