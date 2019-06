Dansk butikskæde i problemer

I flere år har boligkæden Sinnerup haft positive tal på bundlinjen, men nu er der problemer.

Selskabet Sinnerup ApS har netop offentliggjort deres regnskab fra 2018, og her fremgår det, at butikskæden har tabt knap ni millioner alene i 2018.

Det står i skærende kontrast til de seneste fire år, hvor virksomheden sammenlagt har præsenteret et overskud på ti millioner kroner.

Sinnerups resultater 2018: -8.759.000 2017: -503.000 2016: +14.000 2015: +3.831.000 2014: +6.378.000

Ledelsen i Sinnerup ryster dog ikke i bukserne.

'Regnskabsåret 2018 har været et stort investeringsår, hvor der har været fokus på at flytte virksomheden fra den traditionelle detailhandel til at blive oplevelseshuse. Ledelsen har i forhold til den tid, vi lever i med stigende internethandel samt stor uro i den traditionelle detailhandel, valgt at satse på et re-design af Sinnerup.'

'Det betyder, at alt har været rusket og analyseret, og der er investeret store summer i nyt layout samt produktudvikling. Vi er nu i gang med at etablere nye rutiner i hele værdikæden,' skriver de i ledelsesberetningen.

Derfor forventer Sinnerups ledelse også, at deres investeringer allerede vil bære frugt i 2019.

Sinnerup sælger udstyr til boligen i alle afskygninger.

Kæden har 11 butikker i Danmark fordelt i Holstebro, Horsens, Kolding, Odense, Randers, Silkeborg, Vanløse, Vejle, Viborg, Aalborg og Aarhus. Derudover ligger der to butikker på grænsen mellem Danmark og Tyskland.