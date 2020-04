Dansk ekspert: - Det er helt ekstraordinært

Priserne på en tønde amerikansk råolie har nået et historisk lavpunkt.

Flere steder i USA er det simpelthen ikke muligt at komme af med produktionen, og det sendte en overgang mandag prisen helt ned i minus.

Producenterne skulle altså betale for at komme af med olien.

Kursfaldet har selvsagt skabt overskrifter i hele verden, og herhjemme følger eksperter og investorer udviklingen nøje.

- Det er historieskrivning i dag (mandag, red.). Det er ikke set før, at man har en negativ oliepris. Det er helt ekstraordinært, siger Jens Nærvig Pedersen, olie-analytiker hos Danske Bank.

Han påpeger dog, at værdien ikke er sivet komplet ud af oliemarkedet på generelt plan, omend hele branchen er under kæmpe pres grundet de trange kår for økonomierne i USA og Europa.

- Vi har set kraftigt fald på Texas-olien, men det enorme fald her er ikke et udtryk for en generel tendens på oliemarkedet.

- Og det betyder heller ikke, at benzinprisen i Danmark tirsdag vil være nede og koste en krone literen. Den vil ligge lidt lavere, end hvad den gjorde i sidste uge, siger Nærvig Pedersen til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Arkivfoto: Francis Joseph Dean/Ritzau Scanpix

Lider ikke i samme grad

Det finansielle hul i de amerikanske olietønder er således en hel del større, end tilfældet gør sig gældende, når det eksempelvis drejer sig om nordsøolien.

- Nordsøolien er faldet en smule, cirka otte procent i dag, men prisen på den ligger stadig et godt stykke over nul. Den koster omkring 26 dollars pr. tønde. Den er på vej mod det bundniveau, som vi så for et par uger siden, siger Nærvig Pedersen.

Og ligesom krisen kradser med forskellig styrke, er der også forskellige vindere og tabere.

- Transportvirksomheder vinder, mens taberne er de, som står for at producere og sælge olie, siger Nærvig Pedersen.

- I den nuværende situation, hvor olieprisen er lav, vil der også være lavere priser på tankstationerne. Det kommer de danskere til gode, der kører på arbejde og har et reelt benzinforbrug, siger olie-analytikeren.

Gevinsten for en privatperson, der pendler mellem jobbet og hjemmet, kan dog slet ikke sammenlignes med de tab, som de store aktører oplever ude i verden.

- For nogle producenter er det nu en ren overlevelseskamp, siger Nærvig Pedersen.