Dansk entreprenør med over 100 ansatte er gået konkurs

Entreprenørvirksomheden B. Nygaard Sørensen er taget under konkursbehandling i Sø- og Handelsretten.

Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans.

Som følge af konkursen er over 100 ansatte sendt hjem, og 18 byggepladser er blevet påvirket.

B. Nygaard Sørensen omsatte senest i regnskabsåret 2017/2018 for over 500 millioner kroner og har ikke haft underskud i en årrække.

Egenkapitalen - selskabets aktiver - var ved udgangen af 2017/2018 også godt polstret, da den udgjorde godt 73 millioner kroner.

I forbindelse med seneste regnskab udtrykte selskabets ledelse på grundlag af den daværende ordrebeholdning en forventning om, at det kommende regnskabsår ville udvikle sig positivt og give et tilfredsstillende resultat.

Alligevel er det altså nu endt i en konkurs for B. Nygaard Sørensen, der blev stiftet i 1987 og gjorde sig inden for nybyggeri og renovering.

Ifølge en af de kuratorer, som arbejder med sagen, er det usikkerhed om indtjeningen i det igangværende regnskabsår, der ligger bag.

- Baggrunden for konkursen er vigende driftsresultater i 2019/2020, og at selskabets likviditet er blevet presset som følge af øget kapitalbinding i et antal omtvistede entreprisesager, skriver kurator Henrik Sjørslev fra advokatfirmaet DLA Piper til Finans.

Han fortæller, at B. Nygaard Sørensen selv indgav konkursbegæring, fordi selskabet i sidste uge havde fået en afgørelse mod sig i en voldgiftssag, hvor betalingskravet er på 22 millioner kroner.

Finans skriver, at voldgiftssagen handler om såkaldte MgO-plader. De har før voldt andre selskaber problemer, da pladerne har vist sig at have en evne til at suge fugt.

I øjeblikket arbejder kuratorerne på at se, hvilke af B. Nygaard Sørensens entrepriser der kan overdrages til interesserede købere.

Entreprenørvirksomheden fra Herlev har udført flere offentlige og statslige byggerier. Derudover har selskabet gennemført flere boligrenoveringer.