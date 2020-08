Dansk Erhverv kræver hjælpepakker til nattelivet året ud

Spillesteder, natteliv og turistbranchen skal sikres økonomisk hjælp frem til 1. januar 2021.

Det siger Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv.

Fortsat økonomiske støtte skal sikre, at virksomheder og arbejdspladser ikke falder på stribe, hvis genåbningen af nattelivet udsættes, mener han.

- Det er i vores alles interesse, at virksomheder og arbejdspladser kommer gennem krisen, siger Brian Mikkelsen.

- Og man skal huske, at det her ikke er et spørgsmål om at hjælpe virksomheder, fordi der ikke kommer kunder nok. Nej. Det er politiske krav og restriktioner, som gør, at de kan vælte omkuld.

Genåbning af blandt andet nattelivet og andre dele af den planlagte fase 4 bliver med stor sandsynlighed udsat.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) i et interview til Avisen Danmark fredag.

Som minimum vil Dansk Erhverv have forlænget hjælpepakkerne med en måned, men med mulighed for forlængelse hvis nattelivet fortsat holdes lukket af politiske krav.

Også Dansk Industri mener, at fortsatte hjælpepakker til natteliv og spillesteder er vigtig, hvis genåbningen udskydes.

Det siger direktør i Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen, i en pressemeddelelse.

- Vi har forståelse for, at eksempelvis natklubber og tilsvarende virksomheder i den nuværende situation må afvente en yderligere genåbning for alles skyld, siger han.

- Men så har hele samfundet også et klart ansvar for at hjælpe de tvangslukkede virksomheder og arbejdspladser igennem krisen. Med klar kompensation til virksomhederne og retssikkerhed for, at den gælder, så længe de er lukket ned.

Onsdag den 12. august mødes Folketingets partier og forhandler om den videre genåbning. Det vil også omhandle muligheden for fortsatte hjælpepakker.

- Når brancher er lukket ned, vil der selvfølgelig stadig være brug for hjælpepakker. Det forhandler vi også, skrev Mette Frederiksen fredag på Facebook.