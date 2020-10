Dansk erhvervsgigant politianmeldt

Det danske firma Terma, der producerer militærudstyr, er blevet politianmeldt for at have leveret udstyr til borgerkrigen i Yemen, der beskrives som verdens værste humanitære krise.

Det skriver TV2.

Krigen har kostet over 100.000 civile livet og har sendt millioner af mennesker i hungersnød. Tal viser, at 80 procent af Yemens 28 millioner indbyggere har brug for nødhjælp.

Terma, der ligger i Lystrup nord for Aarhus, er blevet politiet på baggrund af en undersøgelse fra Erhvervsstyrelsen. Den undersøgelse blev netop sat i værk, efter at TV2 og Danwatch kunne fortælle, at den danske virksomheds udstyr var blevet brugt i krigen.

- Erhvervsstyrelsen kan bekræfte, at styrelsen har afsluttet undersøgelsen af Termas mulige eksporter af dual-use udstyr til Saudi-Arabien, Yemen og De Forenede Arabiske Emirater. Erhvervsstyrelsen har - på den baggrund - overdraget sagen til politiet med henblik på nærmere efterforskning, lyder det i en udtalelse fra Erhvervsstyrelsen, der ikke har yderligere kommentarer.

Strafferammen for brud på reglerne om ekspertkontrol er op til to års fængsel. I særligt grove tilfælde kan man idømme op til otte års fængsel.

Terma eksporterer hvert år militærudstyr for over en milliard kroner, hvilket gør dem til den klart største virksomhed i Danmark inden for den branche.