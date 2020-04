Dansk erhvervsliv vil have større fradrag for forskning

Når virksomhederne investerer penge i forskning og udvikling, bør det i højere grad kunne trækkes fra i skat.

Det mener Danmarks to største erhvervsorganisationer.

Begge er fredag kommet med bud på, hvordan eksporten fra danske virksomheder kan få en hjælpende hånd, når den efter coronakrisen igen skal have gang i hjulene.

Torsdag tegnede nøgletal fra indkøbschefer i USA og eurozonen et dystert billede af udviklingen i de lande, som danske virksomheder typisk sælger til.

I Danmark siger man groft sagt, at eksporten udgør halvdelen af økonomien - med danskernes private forbrug som den anden store motor.

- Vi har alle sammen i Danmark rigtig god grund til at være bekymrede, når vores eksport er ramt. For det er dén, vi lever af, siger Dansk Industris direktør, Lars Sandahl Sørensen.

Derfor er erhvervslivets organisationer optaget af, hvordan politikerne kan give eksporten en hjælpende hånd.

- Vi er nødt til at tænke på dagen i morgen. Det handler om at se på, hvordan vi gør vores virksomheder konkurrencedygtige, siger direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen.

- Derfor skal man give nogle incitamenter til forskning og udvikling. Der er også på omkostningsniveauet.

Et af de forslag, der går igen, er et forslag om at hæve fradraget på investeringer i forskning og udvikling. I dag er fradraget på 103 procent. Der er allerede aftalt, at fradraget skal øges til 110 procent i 2026.

Men både Dansk Industri og Dansk Erhverv foreslår, at det hæves omgående til 130 procent.

Dansk Erhverv peger på, at det vil være en hjælpende hånd for nogle af Danmarks eksporttunge virksomheder inden for brancher såsom lægemiddelindustrien og høreapparater.

Det vil ifølge Dansk Erhverv koste staten omkring 1,5 milliarder kroner efter tilbageløb og adfærdsændringer i tabte skatteindtægter.

Samtidig mener begge organisationer, at virksomheder skal have lov at fremføre mere af deres underskud til kommende år.

Dansk Industri har sammenlagt præsenteret fem forslag, mens Dansk Erhvervs katalog over forslag rummer 12 idéer.

Ifølge Dansk Erhverv vil deres 12 idéer som minimum have udgifter for staten på 2,5 milliarder kroner. Derudover vil Dansk Erhverv binde politikerne på Christiansborg til ikke at indføre nye skatter og afgifter i 2020 og 2021.