Dansk forlystelsespark med kæmpe millionunderskud

'Det er skide skægt i BonBon-land!'

Sådan lyder det kendte slogan, hver gang man har set en tv-reklame for forlystelsesparken.

Men det sidste årti har bestemt ikke været særligt sjovt, når det kommer til økonomien for den sydsjællandske turistattraktion.

I løbet af de seneste 13 år er det ikke lykkedes for forlystelsesparken at levere et eneste overskud, og det samlede tab er oppe på mere end 150 mio. kr.

Blodige tal

2019 var bestemt ikke en undtagelse, viser et spritnyt regnskab. Faktisk er underskuddet det største i løbet af de sidste 13 år.

Knap 40 mio. kr. lyder det på, hvilket er en mangedobling i forhold til det niveau, som resultaterne normalt ligger på.

I regnskabet fremgår det, at det store tab især skyldes afskrivninger på materielle anlægsaktiver. Det kan eksempelvis være bygninger, boder og forlystelser osv.

Det kommer efter ledelsen har lavet en stor værdiforringelsestest af forholdene.

Foto: Per Rasmussen

Corona

Coronakrisen nævnes også i regnskabet, men den har ikke haft indflydelse på resultatet for 2019. Man forventer dog et kraftigt fald i omsætningen i 2020 som følge af nedlukningen af landet og de mange restriktioner.

Trods de kontinuerligt røde tal på bundlinjen forventer ledelsen, at man vil opnå et positivt resultat indenfor de kommende år.

BonBon-Land blev startet af BonBons stifter, Michael Spangsberg, i starten af 1990'erne. Han solgte dog sin del til Parques Reunidos, en forlystelsesparkejer ejet af en kapitalfond i 2007.

Siden da har BonBon-Land været under kapitalfondsejerskab, for nuværende kapitalfonden Centaur, der ejer BonBon-Land via selskabet Centaur Holding Denmark, der igen er ejet af Centaur Nederland 2 B.V.