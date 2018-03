Dansk gigant med bedste resultat nogensinde

De asiatiske kunder har været særdeles glade for Ecco-sko i 2017. Det har resulteret i den højeste omsætning nogensinde for den danske skoproducent.

Administrerende direktør Steen Borgholm er tilfreds med det forgangne år, hvis regnskab bliver fremlagt tirsdag aften.

Ud over succes på det asiatiske marked peger han på, at det gode år skyldes, at kunderne har taget godt imod skoproducentens sneakers.

- Vi har haft en række produktområder - specielt hele sneakers-området med moderne sneakers - og nye produktgrupper, vi har lanceret, som har klaret sig rigtig godt, forklarer han.

Ecco omsatte i 2017 for 9,5 milliarder kroner. Året før var resultatet 9,3 milliarder.

Størstedelen af væksten kommer fra Asien. Udviklingen på det europæiske marked, som er producentens største, var mere træg.

Indtjeningen før skat steg til 1,4 milliarder kroner. Det er en stigning på 10 procent fra året før ved sammenlignelige valutakurser.

Ecco noterer i regnskabet, at der er store udfordringer i detailhandlen, hvor flere forbrugere handler online frem for i de fysiske butikker.

Steen Borgholm er dog ikke bekymret for selskabets fremtid.

- For os er det vigtigt at være til stede på tværs af kanalerne, som vi allerede er i dag med 2300 butikker globalt og en online tilstedeværelse.

- Vi mener, at vi er til stede, der hvor forbrugerne vil shoppe i fremtiden, siger han.

Eccos onlinesalg voksede med 47 procent i 2017.

På grund af en skattereform i USA har den danske skoproducent måttet nedskrive værdien af skatteaktiver i landet.

Det er ifølge Steen Borgholm grunden til, at årets resultat efter skat - som lød på 1 milliard kroner - ikke helt nåede rekordniveauet fra 2015.