Dansk gigant vælter sig i penge

Danfoss kom ud af 2019 med et særdeles flot regnskab.

Den danske virksomhed øgede således både indtjeningen og omsætningen, skriver Finans. Industrivirksomheden tjente svimlende 771 millioner kroner euro (5,8 milliarder kroner, red.) i kalenderåret.

Der er tale om en fremgang på seks procent, fortæller koncernchef Kim Fausing til mediet.

- 2019 har været et godt år for Danfoss. Vi har løftet indtjeningen, og vi er vokset i et marked, der gennem året var præget af usikkerhed. De globale mega-trends fortsætter med at forandre verden omkring os.

- Det skaber nye muligheder for Danfoss. For eksempel betyder det store globale fokus på at løse klimaudfordringerne, at der er brug for teknologi og løsninger i forhold til energieffektivitet, sektorkobling samt elektrificering og grøn energi. Her er Danfoss’ løsninger mere relevante end nogensinde før, uddyber han.

Danfoss har på verdensplan mere end 23.00 medarbejdere - 6000 alene i Danmark. Virksomheden har sit hovedsæde i Nordborg på Als.