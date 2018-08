Dansk gulvfirma konkurs: 100 medarbejdere fyret

Gulventreprise Danmark har begæret sig konkurs, efter selskabet kom ud af 2017 med et underskud på 18 millioner

45 ansatte i Brøndby og 55 medarbejdere i Kolding skal se sig om efter et nyt arbejde, efter deres arbejdsgiver Gulventreprise Danmark torsdag har indgivet konkursbegæring og sendt de ansatte hjem.

Det skriver Jydske Vestkysten.

Gulventreprise Danmark ejer flere selskaber, der også bliver ramt af konkursen. Det drejer sig om P. Rasmussen + Sønner A/S, Burcharth Gulventreprise A/S samt Garant Kolding A/S, der er en Garant-detailbutik i Kolding. Gulventreprise Danmark ejer 100 procent af aktierne i alle tre.

Og særligt P. Rasmussen + Sønner A/S har gjort livet svært for koncernen, der kom ud med et samlet underskud på 18 millioner i 2017.

Datterselskabet med base i Brøndby kom nemlig ud af sidste år med et underskud på hele 16,1 millioner kroner, fremgår det af Gulventreprise Danmarks årsregnskab, som Ekstra Bladet har gennemgået.

Flere ting gik galt

Den udpegede kurator for konkursboet mener dog ikke, at alt skylden kan tilskrives datterselskabet.

- De (Gulventreprise Danmark, red.) går konkurs af flere årsager. Virksomheden har været igennem flere svære år, og man var begyndt at tro på, at tingene gik i den rigtige retning. Men udviklingen gik nok for langsomt. I hvert fald for dem der skulle bakke op, blandt andet banken. Og så har man haft specielt én entreprise, der er gået helt galt, siger kurator Jan Bruun Jørgensen til Jydse Vestkysten.

Han vil nu forsøge at sælge koncernen, så nogle jobs kan reddes, men dem, der har bestilt varer gennem Gulventreprise Danmark, har på nuværende tidspunkt mistet sine penge, fortæller Jan Bruun Jørgensen.

De største aktionærer i Gulventreprise Danmark er Garant Tæppeeksperten A/S og Bjert Private Equity A/S, der er et investeringsselskab.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra direktøren i Gulventreprise Danmark, Per Sørensen, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.