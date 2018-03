Dansk milliardvirksomhed i kæmpe kvaler: Misser afdrag

Den børsnoterede danske virksomhed Santa Fe Group er i store vanskeligheder. Senest har det misset at afdrage på banklånet hos to banker

Når du låner penge i banken, så skal du til lommerne, hvis der er aftalt afdrag.

Men det glippede for den børsnoterede danske virksomhed Sante Fe Group, der er blandt verdens førende leverandører af flytte- og udstationeringsydelser.

Det skriver Børsen på baggrund af oplysninger fra selskabets seneste regnskab.

Her fremgår det, at selskabet missede at betale et aftalt afdrag på et lån på 260 millioner kroner, som de i 2016 indgik med HSBC og Danske Bank.

Det har nu betydet, at Danske Bank og HSBC har trukket stikket, og parterne har valgt, at deres veje skal skilles. Derfor har virksomheden nu valgt at et andet og dyrere lån hos kapitalfonden Proventus.

- Vi havde kalkuleret med at lave et frasalg i 2017, som viste sig at trække ud. Derfor stod vi pludselig med et afdrag på banklånet, som vi på grund af timing ikke kunne betale. Men det gav altså ikke anledning til panik, siger Christian Møller Laursen, finansdirektør i Santa Fe Group til Børsen.

Han mener dog ikke, at de er i krise.

- Nej, det mener jeg ikke. 2017 var ikke et godt år, men jeg tror på, at vi kan gøre det bedre i 2018, siger han til Børsen.

I slutningen af 2017 måtte virksomheden melde ud, at 90 stillinger ville blive nedlagt i virksomheden, der tidligere er kendt som ØK.

I regnskabet fremgår det, at selskabet havde indtægter på 231,5 millioner euro (1,7 milliarder danske kroner red.) de tre første kvartaler. Det svarer til en nedgang på 10,5 procent i forhold til 2016, hvor indtægten lød på 258,6 millioner euro (knap to milliarder danske kroner red.)