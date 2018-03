Dansk pizzakæde solgt til norsk gigant

Den hastigt voksende pizzakæde Gorm's, der har tv-kokken Gorm Wisweh som bagmand, har fået ny ejer.

Det oplyser de to parter i en pressemeddelelse ifølge Finans.

Den norske fødevarekoncern Orkla har nemlig købt 67 procent af aktierne i selskabet.

- Vi har længe kigget efter en partner, der kunne se den værdi og det potentiale, Gorm’s Pizza har, siger Anders Kjørup, adm. direktør i Gorm’s Pizza.

Gorm Wisweh startede grundideen til kæden for 15 år siden, da han begyndte at lave pizzaer i sin mors café i Svaneke på Bornholm.

Sådan opbyggede Gorm sit pizza-imperium

Arkivfoto: Linda Johansen

Hurtigt valfartede hele øen til Svaneke for at smage hans pizzaer, og siden har eventyret udviklet sig med adskillige restauranter i København samt en enkelt i Aarhus og Odense, samt én på vej i Kolding.

- Jeg er virkelig glad i låget. Sammen med Orkla fortsætter vi den nuværende mission, vi har gang i, nemlig at give flest mulige danskere mulighed for at spise god pizza. Og jeg er glad for, at Orkla har købt ind i vores passion for gode råvarer, restauranter og gæster. Det var dér, det hele startede, og sådan skal det fortsætte, siger Gorm Wisweh.

Foruden Gorm Wisweh og Anders Kjørup har pizzakæden hidtil været ejet af fem andre stiftere. De beholder alle en mindre ejerandel i pizzakæden.