Dansk rejsebureau konkurs

Det danske rejsebureau Jacobsen Rejser er gået konkurs.

Det fremgår af CVR-registret.

Lillejuleaften afsagde Skifteretten et konkursdekret over Jacobsen Rejser, der har været på markedet i otte år.

Konkursen var ventet, efter at Jacobsen Rejser tidligere på måneden udtalte, at pengekassen var tom, og at der ikke længere var penge til at udbetale løn til de ansatte.

- Vi forventer konkursbegæring fra Lønmodtagernes Garantifond, da vi ikke har penge til lønninger, sagde direktør og medejer Henrik Jacobsen til branchemediet Standby.dk.

Krydstogter og ferierejser

Rejsebureauet åbnede i 2011 og har tilbudt både ferierejser, krydstogter og forretningsrejser.

Virksomheden blev allerede i november slettet i Rejsegarantifonden.

I det seneste årsregnskab havde Jacobsen Rejser et underskud på 787.000 kr. Det fik egenkapitalen til at gå i minus, og selvom der efterfølgende blev tilført 1,25 mio. kr. i ansvarlig lånekapital, var det altså ikke nok til at redde det bornholmske rejsebureau. Det skriver Finans.