Dansk selskab i gigant-opkøb

Ørsted køber det amerikanske vindmølleselskab Lincoln Clean Energy for 580 millioner dollar, svarende til 3,7 milliarder kroner.

Det opyser Ørsted i en pressemeddelelse.

Lincoln Clean Energy udvikler og driver vindmølleparker på land i USA, og selskabet har på nuværende tidspunkt en produktion på i alt 513 megawatt, mens yderligere 300 megawatt er under opførelse, oplyser Ørsted i sin delårsrapport.

- Det forventes, at det globale marked for landvind vil vokse betydeligt i de kommende år, og USA er et førende marked inden for landvind. Købet af Lincoln Clean Energy vil give os en solid vækstplatform i USA, som er et af Ørsteds strategiske vækstmarkeder.

- Det er en investering med en sund økonomi baseret på forsigtige antagelser om de væsentligste value drivers og udviklingen på markedet, fortæller Henrik Poulsen, administrerende direktør og koncernchef i Ørsted, i delårsrapporten.

Fortsætter strategi

Ørsted forventer, at markedet for landvind vil fortsætte med at stige betragteligt de kommende år, og dermed er opkøbet en del af en langsigtet strategi, hvor Ørsted vil ensrette selskabet, fortæller Henrik Poulsen.

- Som annonceret i juni har vi besluttet at iværksætte en proces med henblik på at sælge vores danske el- og privatkunde-forretning for udelukkende at fokusere på at udbygge vores position som et førende globalt selskab inden for vedvarende energi.

