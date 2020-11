Dansk skigigant erklæret konkurs

Firmaet bag Danmarks største udbydere af skirejser, Piste Group, er erklæret konkurs.

Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse ifølge standby.dk.

Piste Group står blandt andet bag Nortlander, Slopetrotter og Danski, og normalt har virksomheden en omsætning på omkring 700 millioner kroner og arrangerer rejser for 85.000 danske skiturister om året.

Men coronakrisen gør, at virksomheden ikke kan få det til at hænge sammen økonomisk mere, oplyser de.

'Det er med tungt sind, at vi må meddele, at Coronakrisen har gjort, at Piste Group er så udfordret økonomisk, at vi må tage så drastiske skridt som at begære selskabet konkurs. Så længe vi ikke kan sende danskerne på ski, har vi ingen omsætning, og udsigterne til at vi kan få lov til det, er lange,' lyder det fra formand og medejer Casper Lykke Pedersen i pressemeddelelsen ifølge standby.dk.

Vil videreføre brands

Ledelsen i virksomheden oplyser, at man nu arbejder intenst på en rekonstruktion, så det er muligt at føre virksomheden videre.

Samtidig understreger man, at man har tillid til, at der igen bliver et marked for skirejser, når situationen tillader det og destinationerne åbner.

Håbet er derfor, at de kan videreføre de brands, de har i forvejen.

Rejsende, der har bestilt pakkerejser gennem et af Piste Groups brands, kan forvente at få pengene tilbage via Rejsegarantifonden.