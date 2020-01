Dansk skofirma taber sag til Louis Vuitton

Det danske skoselskab Rich-Ycled har tabt en sag om varemærkerettigheder til det franske modehus Louis Vuitton.

Rich-Ycled skal betale 75.000 kroner til Louis Vuitton for ikke at have haft styr på sine varemærke- og designrettigheder.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Patent- og Varemærkestyrelsen.

Sagen går tilbage til november 2018, hvor iværksætter og skodesigner Roberto de Majo, som er medejer af Rich-Ycled, besluttede at stævne Louis Vuitton.

Roberto de Majo ønskede, at Louis Vuitton anerkendte hans ret til med sit varemærke Rich-Ycled at genanvende materialer fra modehuset.

Louis Vuitton svarede igen med et erstatningskrav og fik vendt sagen til en krænkelsessag, da det genanvendte materiale viste sig at være varemærkeforfalsket.

Mandag er der så afsagt dom i sagen i Sø- og Handelsretten. Og her blev Rich-Ycled pålagt at betale Louis Vuitton 75.000 kroner.

10.000 rettigheder

Ved stævningen i november 2018 anså Roberto de Majo det ikke som et problem at anvende Louis Vuittons materialer, da der tydeligt var tale om genanvendelse.

Men da de omtvistede sko efter en nærmere undersøgelse viste sig at være varemærkeforfalskede produkter, ændrede sagen karakter.

- Kopivarer kan have en betydelig ødelækkende effekt på en virksomheds image. Det er derfor helt afgørende at have styr på sine varemærkerettigheder.

- Sagen er et godt eksempel på en virksomhed, der har styr på sine rettigheder.

- Der bliver på intet tidspunkt stillet spørgsmålstegn ved Louis Vuittons rettigheder i sagen, da de har en solid række registreringer i ryggen, siger Hannah Holm Olsen, varemærkechef i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Louis Vuitton er indehaver af en lang række varemærker registeret inden for beklædning og sko. Gyldigheden af Louis Vuittons varemærke- og designrettigheder er derfor ubestridt.

På verdensplan udgør modehusets immaterielle rettigheder cirka 10.000 rettigheder, hvoraf flere er velkendte.