Dansk tankskib angrebet af pirater ved Afrika

Et danskejet tankskib er lørdag morgen blevet angreb af pirater i Guineabugten ud for Benins kyst.

Det skriver branchemediet Maritime Danmark.

Tankskibet Torm Alexandra er ejet af det danske rederi Torm, der til mediet bekræfter, at angrebet er sket.

- Vi har været i kontakt med besætningen, og de har det godt, siger Joakim Nørholm Vasehus, kommunikationschef i Torm, til Maritime Danmark.

Kom i sikkerhed

Rederiet fortæller til Ritzau, at hele besætningen nåede at komme i sikkerhed i skibets sikkerhedsrum og er ved godt mod.

Rederiet har aktiveret hele deres nødberedskab og er i kontakt med de lokale myndigheder.

Det vides ikke på nuværende tidspunkt, om der stadig er pirater om bord på skibet.

Der er ingen danskere om bord på skibet, der sejler under Singapores flag.

Besætningen består af 19 filippinske statsborgere og en person fra Montenegro.

Stigning i angreb

Skibet var på vej sydpå fra Lomé i Togo til Libreville i Gabon langs den afrikanske vestkyst ved Guineabugten.

Bugten har set en markant stigning i piratangreb og kidnapninger de seneste år, hvor der i 2019 var 121 kidnapninger.

Det fik Danske Rederier til i februar at kræve politisk handling, og i marts blev sikkerhedsniveauet hævet i området fra niveau et til to af Forsvarskommandoen.