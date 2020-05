Dansk tøjgigant lukker 20 butikker og fyrer 180

Det sker ifølge direktøren for at overleve og imødekomme de store økonomiske udfordringer, som coronakrisen har skabt

Danmarks største herretøjskæde, Tøjeksperten, drejer nøglen om på 20 af sine butikker.

Det betyder samtidig, at man fyrer 180 ud af virksomhedens i alt 575 medarbejdere.

Coronavirusudbruddet er en stærkt medvirkende faktor for, at man nu kæmper for sin overlevelse, lyder det fra selskabet bag Tøjeksperten PWT Group A/S.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

Virksomheden var i april nødt til at indlede en rekonstruktion for at sikre den fremtidige drift. Mandagens udmelding er næste skridt i den fase, fortæller Ole Koch Hansen, som er administrerende direktør i PWT Group.

- Det er en hård beslutning, som desværre er absolut nødvendig for, at vi kan lykkedes med at redde PWT og dermed et fortsat betydeligt antal arbejdspladser for dygtige medarbejdere.

- Jeg er frygtelig ked af det over for de medarbejdere, vi vil skulle sige farvel til, men der er desværre ikke andre muligheder, fortsætter han.

Lige nu har PWT Group 84 egne butikker. Dermed er det cirka hver fjerde butik, der lukker, mens cirka hver tredje medarbejder mistet jobbet.

Virksomheden har allerede lukket sine butikker i Norge for at undgå konkurs.