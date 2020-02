Dansk virksomhed når milepæl

Genmab har for første gang omsat for fem milliarder kroner

Det danske biotekselskab Genmab, der arbejder med kræftmedicin, nåede i 2019 en milepæl, da omsætningen for første gang krydsede fem milliarder kroner.

Det viser selskabets årsregnskab, der er offentliggjort onsdag eftermiddag.

I alt omsatte virksomheden for 5,4 milliarder i 2019, mens man landede på et overskud på 2,6 milliarder.

Forventningerne for 2020 er imidlertid blot et overskud på mellem 850 og 1,25 milliarder, hvilket skyldes en forventning om, at driftsudgifterne stiger fra 2,7 milliarder til lige knap fire milliarder kroner. Omsætningen for 2020 ventes at ligge lige under 2019-omsætningen.