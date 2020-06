Dansk virksomhed scorer millardaftale

Det danske biotekselskab Genmab, der arbejder med udvikling af kræftmedicin, har indgået en stor samarbejdsaftale med det amerikanske selskab Abbvie.

Det oplyser Genmab i en meddelelse til den danske fondsbørs.

Samarbejdet vil foregå ved, at de to selskaber arbejder sammen om at udvikle og kommercialisere tre produkter fra Genmab, som fortsat er i støbeskeen.

- Dette samarbejde vil give os mulighed for at accelerere, udvide og maksimere udviklingen af nogle af vores lovende lægemiddelkandidater.

- Med det ultimative mål at gøre disse potentielle lægemidler tilgængelige for kræftpatienter meget hurtigere, fortæller Jan van de Winkel, administrerende direktør hos Genmab, i meddelelsen.

Som led i aftalen skal Abbvie betale Genmab et beløb på 750 millioner dollar nu og her, mens Genmab potentielt kan gøre krav på op mod 3,15 milliarder dollar, hvis nogle særlige betingelser bliver opfyldt.

Oveni vil Genmab være berettiget til gradvist stigende royalties, eller procenter, af salget af en af lægemiddelkandidaterne.

Som følge af aftalen har Genmab opjusteret sine finansielle målsætninger for det igangværende år. Blandt andet ventes omsætningen for året nu at ende på mellem 9,1 og 9,5 milliarder kroner. Før var forventningen tæt på det halve.

På aktiemarkedet reagerer investorerne positivt på nyheden.

Genmab-aktien er således steget til cirka 1970 kroner efter offentliggørelsen af nyheden. Det vil sige, at hver aktie er steget med cirka 60 kroner som reaktion på nyheden.

Genmab blev stiftet i 1999 i København, men selskabet fik først sit store gennembrud, da lægemidlet Darzalex, der bruges til at behandle knoglemarvskræft, blev godkendt til behandling i 2015.

Selskabet har hovedsæde i København, og det har også afdelinger i Holland og USA. Der er omkring 500 ansatte.

Genmab har en markedsværdi, der ligger et godt stykke over 100 milliarder kroner.