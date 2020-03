Danske aktier starter ugen i rødt: Presses fortsat af corona

Det danske aktiemarked er startet den nye uge med generelle fald.

Ved middagstid falder det store C25-indeks med knapt seks procent. C25-indekset består af de 25 mest omsatte aktier på det danske aktiemarked.

På det seneste har de danske aktier været presset af udbruddet af coronavirus, og det er fortsat effekterne af virusset, der præger handlen. Det vurderer Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank.

- Myndighederne bliver stadig mere restriktive i forhold til at lukke ting ned, og det er med til at ødelægge hele den økonomiske aktivitet og trække tæppet væk under mange virksomheder, der oplever, at deres indtægter forsvinder, siger han.

Lørdag middag indførte Danmark en delvis lukning af sine grænser til Tyskland og Sverige, og mandag morgen har Tyskland ligeledes lukket sine grænser til Danmark, Frankrig, Østrig, Schweiz og Luxembourg.

Det er stadigt muligt at krydse de danske grænser, hvis det sker med et anerkendelsesværdigt formål. Men på grund af grænselukningen kan der opstå køer, der alt andet lige vil forsinke virksomheders transport af varer.

Søndag aften var der ellers godt nyt til aktiemarkederne, da den amerikanske centralbank for anden gang på bare 12 dage sænkede renten, så den nu ligger på 0,00-0,25 procent.

En lavere rente kan tilskynde bankerne til at låne flere penge ud til virksomheder og forbrugere. Samtidig kan det tilskynde til at investere og købe nye ting i stedet for at spare op.

Men på trods af rentesænkningen er de danske aktier altså kommet skidt fra start på den nye uge.

- Aktieinvestorerne kan godt se, at rentesænkninger ikke får coronavirusset til at forsvinde.

- Det kan godt være, at det hjælper en lille smule, men den amerikanske centralbank står nu også i en situation, hvor den ikke har flere sunde våben i kammeret, i og med at renten er gået i nul, siger Jacob Pedersen.

I C25-indekset er det høreapparatproducenten GN Store Nord og bryggeriet Royal Unibrew, som mandag middag er hårdest ramt med kursfald på mere end ni procent.

Også flyselskabet SAS, der ikke er med i C25-indekset, er kommet skidt fra start i den nye uge. Aktien falder knapt ti procent, efter at SAS søndag droslede voldsomt ned for sine aktiviteter på grund af coronasituationen.