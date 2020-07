Danske Bank afviser boliglån til nordirere på lønkompensation

Hvis en person i Nordirland er på lønkompensation, så vil Danske Bank lige nu ikke tilbyde personen et boliglån.

Det skriver den lokale avis Belfast Telegraph.

Til avisen begrunder Danske Bank sin beslutning med, at banken overvejer en række faktorer, når den bliver spurgt om mulighederne for et lån til boligkøb.

- På dette tidspunkt accepterer vi ikke ansøgninger om boliglån fra kunder, der er på lønkompensation.

- Men vi vil følge og vurdere dette nøje, siger en talsperson fra Danske Bank til Belfast Telegraph.

Ifølge tal fra de britiske myndigheder var omkring 240.000 personer i Nordirland på lønkompensation i juni.

Ordningen omkring lønkompensation er introduceret under coronakrisen for at holde hånden under virksomhederne og arbejdspladserne.

Under ordningen betaler staten en del af de ansattes løn. Det gør det lettere for virksomhederne at beholde medarbejderne i en periode med lavere indtægter.

Der er dog frygt for, at flere ansatte kan ende med at miste deres arbejde, når ordningen omkring lønkompensation slutter i oktober.

Det kan være med til at gøre, at disse personer er mindre attraktive for banker at låne penge til, skriver Belfast Telegraph.

Selv om Danske Bank i Nordirland lige nu ikke ønsker at tilbyde boliglån til personer på lønkompensation, så betyder det ikke, at banken fuldstændigt holder fingrene fra boligmarkedet.

Bankens talsperson fortæller Belfast Telegraph, at den fortsat er engageret i boligmarkedet og er åben for at lave forretninger.

Mens Danske Bank lige nu holder igen med boliglån til personer på lønkompensation i Nordirland, så er det samme ikke tilfældet i Danmark.

Til Ritzau forklarer Danske Banks presseafdeling, at danske kunder ikke automatisk sorteres fra, hvis de er en del af lønkompensationsordningen.

Der vil dog stadig blive lavet en kreditvurdering af alle kunder, som det altid har været tilfældet.