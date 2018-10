Danske Bank bekræfter: Amerikanerne kigger på hvidvask-skandalen

Danske Bank er blevet kontaktet af de amerikanske myndigheder, der undersøger milliard-skandalen i bankens estiske filial - den måske mest omfattende sag om hvidvask nogensinde, skriver Finans.

Meldingen om amerikanernes interesse kommer samtidig med, at Danske Bank indstiller sit opkøbsprogram af danske aktier, da banken skal polstre sig. Banken ville ellers have opkøbt aktier til en værdi af 10 milliarder kroner, men det er nu lagt på is.

Det amerikanske justitsministerium, der står for undersøgelsen, kigger blandt andet på, om der er foregået noget strafbart, oplyser Danske Bank i en meddelelse.

- Vi samarbejder med de myndighedsundersøgelser, der er i gang som følge af sagen.

- Det er imidlertid for tidligt at sige noget nærmere om, hvad udfaldet af disse undersøgelser vil være, siger Jesper Nielsen, der er midlertidig direktør for Danske Bank, i en meddelelse.

Hvidvask-skandalen i Danske Bank kort * I starten af 2007 bliver Danske Bank advaret om mistænkelige kunder i sin estiske filial. Ifølge finanstilsynet i Estland og den russiske centralbank bruger kunder banken til blandt andet hvidvask. * I slutningen af 2013 sender en whistleblower en rapport til et medlem af direktionen. Rapporten advarer om store problemer med hvidvask i Estland. * I marts 2017 skriver Berlingske Business for første gang om sagen. Siden beskriver avisen, hvordan alt fra russiske rigmænd til regimet i Aserbajdsjan har kanaliseret milliarder gennem banken i Estland. * I august indleder Bagmandspolitiet en efterforskning af Danske Bank. * 7. september 2018 skriver Wall Street Journal, at der samlet bliver undersøgt transaktioner på knap 1000 milliarder kroner i Danske Banks hvidvasksag. Avisen henviser til anonyme kilder. * 19. september offentliggør Danske Bank sin egen undersøgelse af sagen. Op mod 6200 kunder har brugt banken til mistænkelige overførsler, men banken er ikke i stand til at sætte beløb på omfanget. Samtidig fortæller Thomas Borgen og Ole Andersen, at de fratræder deres poster.

Op til 1500 milliarder

Sagen om hvidvask i Danske Bank gælder perioden 2007-2015, hvor udenlandske kunder i den estiske filial brugte banken til lyssky aktiviteter.

Danske Bank nåede i sin egen undersøgelse frem til, at kunderne har overført 1500 milliarder kroner fra filialen.

Men banken har ikke præcist kunnet fortælle, hvor mange penge der er mistænkelige, men der er formentlig tale om en stor del.

Nogen tidshorisont for den amerikanske undersøgelse er heller ikke blevet oplyst.