Danske Bank-chef får kniven

Jakob Groot var chef for Corporates & Institution, samtidig med at han var en del af direktionen i Danske Bank

Jakob Groot er fortid i Danske Bank, da banken er i gang med at omlægge strukturen.

Det skriver oplyser Danske Bank i en pressemeddelelse.

Men nu er det slut.

- Jakob har spillet en vigtig rolle i banken og særligt i C&I. Hans store engagement har været væsentligt for, at vi har en stærk og kundefokuseret C&I-organisation med en førende position på markedet. Jeg har været glad for at arbejde sammen med Jakob og vil gerne takke ham for hans engagement og store bidrag. Jeg ønsker ham al mulig held og lykke, udtaler Chris Vogelzang, adm. direktør i Danske Bank, i en pressemeddelelse.

Afløser

Med Groots afgang kommer der et hul på direktionsgangen.

Det hul bliver i fremtiden udfyldt af bankens HR-chef karsten Breum.

I fremtiden skal bankens kommercielle aktiviteter deles i to enheder.

Enhederne bliver døbt Personal & Business Customers og Large Corporate & Wholesale Customers.

De omtalte enheder skal nu styres af Glenn Söderholm og Berit Behring.