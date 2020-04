Danske Bank dropper milliardudbytte på grund af coronaudbrud

Danske Bank har alligevel ikke tænkt sig, at der skal udbetales udbytte for 2019 til aktionærerne. Det oplyser banken i en meddelelse til fondsbørsen mandag.

Det var planen, at Danske Banks aktionærer skulle modtage et udbytte på i alt 7,3 milliarder kroner. Det svarer til cirka halvdelen af bankens overskud.

Men det forslag var fra før, coronavirusset brød ud i Europa. Siden har myndigheder slækket på kravene for, hvor mange penge bankerne skal have liggende for en sikkerheds skyld.

Det skal få bankerne til at hjælpe lidende erhvervsdrivende.

Det har fået Finanstilsynet til at anbefale bankerne at droppe at udbetale udbytte, hvilket blandt andet Jyske Bank og Sydbank har annonceret, at de gør.

Danske Bank begrunder det droppede udbytte med 'den samfundsøkonomiske situation i forbindelse med Covid-19-pandemien'.

Der er tale om en indstilling fra bankens bestyrelse til generalforsamlingen for aktionærerne i banken.

Banken skulle have afholdt generalforsamling 17. marts, men den er udskudt, og banken ved endnu ikke, hvornår den kan indkalde til en ny.

I meddelelsen til fondsbørsen mandag skriver Danske Bank dog, at banken fastholder, at den for fremtiden - på den anden side af krisen - agter at betale 40 til 60 procent af overskuddet i udbytte.

Samtidig skriver banken i sin meddelelse, at det ikke er udelukket, at aktionærerne kan få udsigt til eventuelt 'overskydende kapital' efter coronakrisen.

- Bestyrelsen følger situationen tæt og vil udbetale overskydende kapital til aktionærerne, når den økonomiske effekt af pandemien er kendt, skriver banken.

Banker - og andre virksomheder - fordeler typisk en del af årets overskud til aktionærerne.

Det kan enten ske via et kontant udbytte. Eller det kan være gennem aktietilbagekøb. Det fungerer ved, at banken køber aktier på børsen og derefter annullerer dem.

På den måde bliver værdien af banken fordelt på færre hænder - fordi der er færre aktier i spil.