Danske Bank får bøde på ni millioner i Flexinvest-sag

Danske Bank har fået en bøde på ni millioner kroner for at have vildledt kunder om porteføljeproduktet Flexinvest Fri.

Det oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Bøden er blevet givet af Søik - også kendt som Bagmandspolitiet - som for et år siden rejste sigtelse mod Danske Bank for at have overtrådt forbuddet mod vildledende information til kunder og potentielle kunder.

Forud for sigtelsen havde Danske Bank selv henvendt sig til Finanstilsynet, som siden indgav en politianmeldelse til Søik, der startede en efterforskning.

Den efterfølgende efterforskning resulterer nu i, at Danske Bank har fået en bøde på ni millioner kroner for sagen.

Kort fortalt får Danske Bank bøden, fordi banken har rådgivet om og solgt produktet Flexinvest Fri, selv om det siden 2017 ud fra egne beregninger har været vurderet, at produktet havde et forventet negativt nettoafkast set over fem år for cirka 10.000 kunder. Det oplyste banken dog ikke kunderne om.

Danske Bank oplyser i en pressemeddelelse, at man accepterer bøden.

- Som forventet har vi modtaget en bøde i sagen, som vi accepterer, siger Chris Vogelzang, administrerende direktør i Danske Bank, i meddelelsen.

Ifølge direktøren skal kunderne kunne stole på, at banken varetager deres interesser og giver dem korrekt og tilstrækkelig information og rådgivning.

- Vi har derfor kontaktet alle berørte kunder og har kompenseret over 99 procent af dem.

- Vi har taget en række initiativer for at rette op på problemet og sikre, at det ikke sker igen, siger Chris Vogelzang.

Anklagemyndigheden oplyser i sin meddelelse, at der ved fastsættelse af bødestørrelsen er lagt vægt på, at der har været tale om en meget stor kundegruppe, som blev økonomisk påvirket af bankens overtrædelse.

Der er også lagt vægt på, at overtrædelsen har strakt sig over en længere periode, og at banken via dens ansatte må have indset, at det havde betydelig negativ konsekvens for kunderne.

Ved bødefastsættelsen er der endvidere lagt vægt på, at banken har samarbejdet med Søik efter politianmeldelsen, og at banken har kompenseret de berørte kunder.