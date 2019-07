Danske Bank falder til bunds på børsen efter nedjustering

Danske Bank falder til bunds på børsen tirsdag morgen, efter at banken mandag aften nedjusterede forventninger til årets resultat.

Danske Bank-aktien falder med 2,5 procent til 101,65 kroner, hvilket sender banken nederst i det toneangivende C25-indeks over de største danske aktier.

Danske Bank forventer et overskud på 13-15 milliarder kroner for 2019. Forud for mandagens nedjustering var forventningen 14-16 milliarder kroner.

Nedjusteringen har rod i, at banken ikke længere forventer at få så mange penge i kassen som tidligere.

Renterne befinder sig i øjeblikket på et historisk lavt niveau, og det gør det vanskeligere for Danske Bank at tjene lige så mange penge som normalt.

Desuden har indtægterne fra kundernes handel med værdipapirer som aktier og obligationer - i banksprog kendt som handelsindtægter - ikke været så høje som forventet gennem 2019.

Desuden forventes Danske Banks udgifter at blive 500-600 millioner højere i 2019, end der tidligere var lagt op til.

Det hænger blandt andet sammen med, at Danske Bank bruger flere penge på at sikre sig mod en ny hvidvasksag som den store sag, banken har været involveret i gennem sin estiske filial.

Hos børsmægleren Nordnet påpeger investeringsøkonom Per Hansen, at Danske Bank er i modvind på en række fronter.

Han fremhæver de lave renter og færre indtægter fra kundernes handel på finansmarkederne.

- Nedjusteringer er aldrig velkomne, men når det konkret drejer sig om Danske Bank, kommer nedjusteringen som forventet, skriver Per Hansen i en kommentar.

Som følge af udviklingen i resultaterne varsler Danske Bank, at den senere i år vil komme med en plan for, hvordan banken kan skabe bedre resultater på sigt.

Danske Bank-aktien er i 2019 falder 21 procent.