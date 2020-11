Danske Bank fyrer 257 medarbejdere

Som led i en plan om at reducere bankens omkostninger har Danske Bank torsdag afskediget 257 medarbejdere på tværs af organisationen.

Det oplyser banken i en pressemeddelelse.

Ud over de fyrede medarbejdere har 261 fået en aftale om frivillig aftrædelse, hvilket betyder, at de forlader banken i de kommende måneder.

Afskedigelserne er en del af Danske Banks 2023-plan om at reducere omkostningerne. De er alle en del af den plan, banken i oktober fortalte om, hvor man forventer at nedlægge op mod 1600 stillinger i løbet af 6-12 måneder.

155 af de fyrede medarbejdere er i Danmark, mens resten er i Norge, Sverige og Finland.

- Det er aldrig nemt at tage afsked med dygtige og kompetente kolleger, og vi gør, hvad vi kan, for at hjælpe de berørte medarbejdere bedst muligt videre. Vi er i gang med en stor omstilling for at tilpasse os til de strukturelle forandringer, som den finansielle sektor oplever. Det kræver, at vi reducerer vores omkostninger betydeligt, og der kommer vi desværre ikke uden om afskedigelser. Vi kigger fortsat bredt på alle omkostninger og tiltag for at reducere antallet af afskedigelser, ligesom vi vil have stort fokus på at gennemføre stillingsnedlæggelserne så respektfuldt og betænksomt som muligt, lyder det fra Karsten Breum, koncerndirektør i Danske Bank med ansvar for HR, i pressemeddelelsen.

Lukker kasser

Ændringerne får også direkte betydning for Danske Banks kunder.

Således oplyser banken i samme anledning, at kasserne bliver lukket i stort set alle filialer i landet.

Det skyldes, at antallet af kassetransaktioner er faldet med to tredjedele i løbet af de seneste fem år.

Ifølge banken har coronapandemien forstærket tendensen med, at kunderne i højere grad klarer deres bankforretninger via net- og mobilbanken eller med betalingsservice, kort og mobil.

Danske Bank sænker loftet for negative indlånsrenter

'For store omkostninger'

Lukningen af kasserne sker pr. 8. februar næste år, og fremover vil der kun være kassefunktion i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Derudover vil det være muligt at veksle valuta i Københavns Lufthavn, mens der vil være en deltidsåben kasse i Rønne.

- Omkostningerne til at drive kasserne er ganske enkelt blevet for store i forhold til behovet. For at sikre, at vi bruger vores ressourcer bedst muligt til fordel for vores kunder, har vi derfor besluttet at lukke de fleste af de tilbageværende kasser. Vi har løbende lukket kasser i vores filialer, så vi har gode erfaringer med at hjælpe de efterhånden relativt få kassekunder med gode, alternative løsninger, siger Thomas Mitchell, chef for privatkunder i Danske Bank, i pressemeddelelsen.

I det seneste kvartalsregnskab fremgik det, at Danske Bank 'kun' havde et overskud på 3,1 milliarder i årets første ni måneder. Det er det laveste siden 2011.

FAKTA: Danske Banks får laveste overskud siden 2011 Danske Bank er kommet ud af årets første ni måneder med et overskud på 3,1 milliarder kroner, hvilket er det laveste siden samme periode i 2011. Årsagen skal blandet andet findes i coronakrisen, som har fået banken til at nedskrive mere end seks milliarder kroner til forventede tab på kunders lån. Her kan du se Danske Banks resultat for den tilsvarende periode gennem de seneste ti år: 2019: 10 milliarder kroner. 2018: 11,7 milliarder kroner. 2017: 15,3 milliarder kroner. 2016: 14,3 milliarder kroner. 2015: 13,1 milliard kroner. 2014: 10,2 milliarder kroner. 2013: 5,2 milliarder kroner. 2012: 3,6 milliarder kroner. 2011: 1,5 milliarder kroner. 2010: 2,6 milliarder kroner. Kilde: Danske Banks regnskaber. Vis mere Luk

Danske Bank har i den seneste tid oplevet et fornyet negativt fokus, idet TV2 og Berlingske har afsløret, hvordan banken har stået bag en række ulovlige gældsinddrivelser af forældet gæld.

