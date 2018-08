Danske Bank i stor strid: Vi mister ikke kunder

Der er dømt kæmpe uenighed mellem analysehuset Voxmeter og Danske Bank.

Mens banken ifølge Voxmeter har tabt hele 28.000 kunder i det første halvår ovenpå skandalesagen om omfattende hvidvask i Estland, så er banken af en helt anden opfattelse, skriver Jyllands-Posten.

Her mener man således, at man han 'vundet' en tilgang på 927 kunder.

- Vi kan ikke genkende tallene fra meningsmålingen, tværtimod har vi oplevet en stabil kundeudvikling i første halvår. Målt på antallet af NEM-Konto kunder har vi haft en mindre positiv nettotilgang på omkring 900 kunder i første halvår. Når det er sagt, så er det klart, at sagen om Estland ikke bidrager positivt, og vi er kede af enhver kunde, der vælger at forlade os, skriver pressechef Kenni Leth i en mail til Ekstra Bladet.

'Hestens egen mule'

Hos Voxmeter ryster adm. direktør Christian Stjer på hovedet over banken.

- Vores tal kommer fra 'hestens egen mule'. Danske Banks tal kommer fra Danske Bank. Når Danske Bank siger, at der er noget galt med vores tal, så siger de jo indirekte, at der er noget galt med danskerne. Det er en metode, som vi har brugt siden 2008, og generelt er der jo bred accept af, at vores tal stemmer. Sjovt nok, så bliver der kun stillet spørgsmålstegn ved det, når der er nogen, som taber mange kunder.

Hos Voxmeter opererer med en fejlmargin på knap 10.000. Derfor mener man, at Danske Banks kundenedgang i bedste fald er på 18.000, mens den i værste fald er på 38.000. Tallene er baseret på 154.000 interviews.

Lignende strid tidligere

Stjer mener, at man kan udlægge bankens afvisning af tallene på to måder:

- Det kan være spin. Altså en beslutning om at gå i offensiven ved at benægte det af politiske årsager. Den anden forklaring kan være, at når Danske Bank kigger ned i sin kundebeholdning, så har de måske svært ved at se, hvornår en kunde er afmeldt af bøgerne, eller om man tæller kunder med, som kun har en konto, men ikke bruger den.

Det er samtidig ikke første gang, at analysehuset og banken er i strid om tal.

- Sidste gang Danske Bank var uenige i vores tal var i 2013, og jeg skal da hilse og sige, at det ellers var noget af en aggressiv beklikkelse af vores tal, der kom dengang. Det vidste sig jo så et år efter, at de meldte ud, at de havde tabt 110.000 kunder, så den var god nok.