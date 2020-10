Danske Bank opdager fejl i titusindvis af kundesager

Endnu en møgsag er havnet på Danske Banks bord.

Banken har håndteret titusindvis af kundesager forkert. Nogle af fejlene har stået på i over ti år og kan have kostet bankens kunder tab.

Det bekræfter topchef Chris Vogelzang i en pressemeddelelse.

- Det vil ikke kunne undgås, at vi finder fejl i sådan en stor bank. Det, vi gør nu, er, at vi lægger de sager, vi kender, frem. Men vi vil blive ved med at grave. Fordi vi aktivt leder, så finder vi nu problemer, hvor ingen havde opdaget, at der kunne være problemer, og så løser vi dem hurtigt, så de ikke udvikler sig til store problemer, siger Chris Vogelzang.

Utilstrækkelig rådgivning

27.000 investeringskunder har fået oplyst forkerte gevinster og tab, hvilket betyder, at kunderne har fået indberettet forkerte oplysninger til skattemyndighederne.

For omkring 5500 primært danske kunder har den skatteservice, banken tilbyder kunder i relation til udbytteskat, været utilstrækkelig.

Derudover har 3000 kunder - primært erhvervskunder - ikke modtaget aftalte rabatter på valutahandler.

Som konsekvens af møgsagen har Danske Bank oprettet en ny enhed, der blandt andet skal orientere de berørte kunder. Peter Rostrup-Nielsen bliver ansvarlig og skal rapportere direkte til direktionen.

- Nogle af disse sager er fra en tid, hvor banken i højere grad baserede sig på manuelle processer og kontroller, og hvor datakvaliteten var anderledes, end hvad der kan forventes i dag. Det gør dem komplekse at løse, men det bør ikke være en undskyldning, siger Peter Rostrup-Nielsen.

Sag udløser påbud

Danske Bank har i forvejen været hvirvlet ind i en sag om forkert opkrævning i tusindvis af gældssager, der har betydet, at kunder over en årrække har betalt for mange penge.

Den sag har udløst fire påbud fra Finanstilsynet.

