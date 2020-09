Danske Bank på pengejagt: Kunderne får regningen

Rasmus Berg blev med egne ord 'virkelig træt', da han tirsdag i denne uge modtog brev fra Danske Bank.

Her kunne han læse, at banken nu vil gøre tilværelsen lidt dyrere for hans lille monteringsfirma Tray Tools og andre erhvervskunder. Det betyder, at det blandt andet kommer til at koste ekstra at have penge stående i banken.

I brevet skriver Danske Bank direkte, at stramningerne sker af 'indtjeningsmæssige årsager', og det provokerer Rasmus Berg. For banken er lige kommet ud af første halvår 2020 med et overskud på 1 milliard kroner.

- I bund og grund tænker jeg, at Danske Bank klarer sig helt fint. Det her tiltag kommer til at ramme en helt masse små erhvervsdrivende. Og jeg forstår bare ikke hvorfor. Vi har det hårdt nok i forvejen, siger han.

Danske Bank er de senere år gået fra en velrenommeret bank til en magtnet for skandaler. Hvidvask-, Flexinvest Fri-sagen og den helt nye sag om fejlslået gældsindrivelse er de seneste i rækken. Foto: Jens Hartmann Schmidt/Ritzau Scanpix

Fjerner beløbsgrænse

Hidtil har Danske Banks erhvervskunder ikke skulle betale negative renter af indlån på op til 250.000 kr.

Men nu bliver den grænse fjernet, så der skal betales -0,6 procent i rente af hele beløbet.

'Med udsigten til at de negative renter fortsætter i en lang periode, vælger vi at fjerne beløbsgrænsen. Som bank skal vi placere vores indestående til negativ rente, og derfor har vi reelt beskyttet vores kunder gennem flere år,' udtaler Danske Banks erhvervskundechef, Niels Bang-Hansen, i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Han har ikke svaret på kritikken af, at banken nu strammer renteskruen, selvom den har et milliardoverskud. I stedet fremhæver erhvervskundechefen, at andre banker har samme rentevilkår.

En stribe møgsager

Som bekendt har Danske Bank de senere år haft nok at kæmpe med: Der er hvidvaskskandalen i Estland og Flexinvest Fri-sagen, hvor tusindvis af kunder er blevet lokket til at investere i et produkt med forventet negativt afkast.

Og så har TV2 og Berlingske de seneste uger afdækket, hvordan banken - på grund af en fejl i gældsinddrivelsessystemet - har opkrævet for mange penge fra de økonomisk mest trængte kunder.

Topchef Chris Vogelzang har lovet at rydde op i Danske Banks møgsager. Indtil videre har det lignet et fuldtidsarbejde for hollænderen. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

De mange møgsager gør ikke situationen bedre, mener virksomhedsejer Rasmus Berg.

- Jeg har en følelse af, at Danske Bank generelt stramme skruen, hvor de kan. Samtidig har de den ene lortesag i medierne efter den anden. Så bliver man altså lidt træt af dem, siger han.

- Er det her noget, der kunne få dig til at se efter en anden bank?

- Helt afgjort.