Danske Bank politianmeldt for Flexinvest Fri-sag

Finanstilsynet politianmelder Danske Bank for sagen om investeringsproduktet Flexinvest Fri. Det oplyser tilsynet på sin hjemmeside.

Ud over politianmeldelsen får Danske Bank fem påbud fra Finanstilsynet - herunder at banken skal gennemgå alle aftaler med kunder, der har købt Flexinvest Fri for at sikre, at aftalerne lever op til kundernes formål.

Danske Bank hævede i juli 2017 gebyrer for bankens kunder af investeringsstrategierne Flexinvest Fri.

På det tidspunkt var banken detaljeret advaret om, at det ville betyde, at titusindvis af kunder måtte forvente at få et negativt afkast. Altså ende med at betale flere penge, end de tjente på deres investering.

Som bank skal man varetage kundens interesse. Og derfor har Finanstilsynet slået ned på bankens gebyrstigninger, da de ikke var i kundens, men i bankens interesse.

