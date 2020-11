Danske Bank risikerer millionbøde

- Jeg mindes ikke at have set en mere alvorlig sag på dansk grund, siger ekspert

Møgsagerne fortsætter med at rulle ned over Danske Bank.

Banken risikerer at skulle betale en bøde på mellem 2,5 og 7,5 millioner kroner for i årevis at have opbevaret og behandlet forkerte oplysninger om bankens inkassokunder.

Det skriver Berlingske.

Har brudt GDPR-regler

Bøden skyldes, at banken har brudt de europæiske databeskyttelsesregler, også kaldet GDPR-reglerne. Det fremgår af et internt notat fra bankens advokat, Plesner, som avisen er i besiddelse af.

- Jeg mindes ikke at have set en mere alvorlig sag på dansk grund, siger Ayo Næsborg-Andersen, lektor ved Syddansk Universitet og ekspert i databeskyttelsesreglerne, til Berlingske.

Berlingske og TV 2 har de seneste måneder kunnet afsløre, at flere grundlæggende systemfejl i bankens IT-systemer har medført, at data om tusindvis af kunder og deres gældsposter er forkerte.

Det er under en måned siden, at Danske Bank fik en bøde på ni millioner efter at have vildledt 10.000 kunder.

Bøden blev givet af Søik - også kendt som Bagmandspolitiet - som for et år siden rejste sigtelse mod Danske Bank for at have overtrådt forbuddet mod vildledende information til kunder og potentielle kunder.

Kort fortalt fik banken bøden, fordi den har rådgivet om og solgt produktet Flexinvest Fri, selv om det siden 2017 har været vurderet, at produktet havde et forventet negativt afkast set over fem år. Det oplyste banken dog ikke kunderne om.

Inkassosager sat i bero

I september kom det frem, at Danske Bank har opkrævet for meget gæld fra en lang række kunder igennem mange år.

Som et led i indsatsen for at rette op på overopkrævning af gæld er 17.000 kunders inkassosager blevet sat i bero.

