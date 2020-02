Danske Bank sagsøgt af aktionærer: Kræver 7,6 milliarder

Flere grupper af aktionærer har sagtsøgt Danske Bank for milliarder som følge af bankens ageren i hvidvask-sagen fra Estland.

Det fremgår af Danske Banks årsregnskab.

I alt kræver sagsøgerne 7,6 milliarder kroner af banken.

Danske Bank oplyser, at banken af flere omgange er blevet sagsøgt.

Første gang var 9. januar sidste år, hvor der blev anlagt gruppesøgsmål mod banken i New York, angiveligt af en ejer af Danske Banks American Depository Recepits. Beløbet er ikke nærmere specificeret.

Flere krav i løbet af året

Siden blev banken 3. marts stævnet af en nystiftet aktionærforening, og 14. marts blev der rejst 168 særskilte krav mod banken. Her var det samlede erstatningskrav omkring 3,5 milliarder kroner.

Efterfølgende blev der mellem 16. og 18. oktober rejst erstatningskrav på i alt 2,5 milliarder kroner fra 64 investorer, og 24. januar i år meldte ni investorer sig i koret, så det samlede krav kom op på 6,3 milliarder.

Endelig blev der 27. december sidste år rejst et særskilt krav af 63 investorer, der kræver en erstatning på 1,3 milliarder kroner.

Fælles for alle sagerne er, at Danske Bank stævnes for at have overtrådt reglerne om forebyggelse af hvidvask samt for at have undladt at oplyse markederne rettidigt om overtrædelsen.

Danske Bank har - ikke overraskende - tænkt sig at forsvare sig mod kravene, men det er endnu usikkert, hvornår og hvordan sagerne bliver afsluttet.

De civile krav kommer oveni de sigtelser, som Danske Bank er blevet mødt med af blandt andet Bagmandspolitiet (SØIK) og en undersøgelsesdommer i Frankrig. Myndigheder i Estland og USA undersøger også banken.

Præsenterer pænt overskud

Oplysningen om stævningerne kommer samtidig med præsentationen af Danske Banks årsregnskab.

Her oplyser banken, at 2019 endte med et overskud på 15,1 milliarder kroner - blot 100 millioner mindre end 2018, selvom banken tidligere havde forventet et noget lavere overskud.

Af årsregnskabet fremgår det samtidig, at banken i løbet af 2019 har mistet 23.600 NemKonto-kunder. I 2018 var det antal 11.000. Banken har nu i alt 1,37 millioner NemKonto-kunder.

Banken oplyser samtidig, at den generelle kundetilfredshed er steget.