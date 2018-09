Danske Bank-topchef taber millioner på hvidvask-skandale

Hvidvask-skandalen fortsætter med at ramme Danske Bank hårdt.

I dag straffede aktionærerne endnu engang banken med et fald på mere end seks procent, efter Financial Times havde bragt en historie om, at 192 milliarder kroner strømmede igennem Danske Banks lille filial i Estland i 2013.

Det betyder, at banken nu har tabt omkring 60 milliarder kroner i markedsværdi i det sidste halve år, efter aktien er styrtdykket med 27 procent.

For topchefen Thomas Borgen betyder det - udover at fremtiden er usikker - at han også har tabt millioner på nedturen. Hans knap 41.000 aktier er således faldet med omkring tre millioner kroner i værdi i den periode.

Forinden var det egentlig ikke fordi, at aktien blev påvirket af sagen, selvom den allerede begyndte at rulle i marts 2017, da Berlingske skrev deres første artikel. Det er først i det seneste halve år, at nedturen virkelig har ramt.

- Hvidvask-sagen har vokset sig større og større. Fra at være et sted, hvor der ud fra en aktionærs synspunkt var tale om relativt små konsekvenser, har den udviklet sig til at blive en af historiens største hvidvask-skandaler. Bøderne kommer formentlig til at tage karakter af rekordniveau, hvilket fylder meget i investorernes bevidsthed, siger aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank.

Grafen viser Danske Bank-aktiens udfordringer det sidste år. Her kan man også se, at det først er i marts, at hvidvaskskandalen begynder at presse kursen ned. Screendump: Euroinvestor

192 milliarder

- Bankindekset har som helhed været faldende i Europa. Men Danske Bank er altså faldet væsentligt mere til trods for fin underliggende fremgang i forretningen. Det afspejler, at hvidvasksagen har presset kursen ned.

Danske Banks bestyrelsesformand, Ole Andersen (t.v.), sammen med Thomas F. Borgen. Førstnævnte er den af topfolkene i banken, der har den største aktiebeholdning og derfor har oplevet et tab på 3,5 millioner kroner i løbet af det sidste halve år. Foto: Tobias Nørgaard Pedersen

Før historien i Financial Times havde Berlingske Business afdækket potentiel hvidvask i banken for 53 milliarder kroner.

Det fik Mikkel Emil Jensen til at forvente en bøde i omegnen af 3-5 milliarder kroner. Men med nyheden om, at der er strømmet 192 milliarder igennem den estiske filial på et enkelt år - hvilket Danske Bank dog ikke vil bekræfte - så regner han med, at det samlede beløb for hvidvask er endnu større end 53 milliarder.

- Et omfang på 53 milliarder var et godt sammenligningsgrundlag med tidligere sager fra andre banker, hvilket gav et groft målestok for størrelse på en potentiel bøde. I kølvandet på de nye oplysninger er omfanget af hvidvasksagen igen meget tåget, men vi ser nu en øget sandsynlighed for en bøde på 5 mia. kr. eller måske mere.

Hvidvask-skandalen * I marts 2017 skrev Berlingske, at omkring 140 milliarder kroner fra 2010 til 2014 ulovligt blev ført ud af Rusland for at blive vasket hvide i flere banker. * I Danske Banks filial i Estland indgik flere end 1500 transaktioner til en samlet værdi af syv milliarder kroner i sagen ifølge Berlingske. * Danske Bank erkendte, at kontrollen i den estiske filial ikke havde været god nok. * Siden har Berlingske beskrevet, at regimet i Aserbajdsjan har kanaliseret milliarder gennem banken i Estland. * Ifølge avisen gjorde en whistleblower allerede i 2013 bankens ledelse opmærksom på problemer og mulige ulovligheder. Ledelsen reagerede ifølge avisen først langt senere. * Et internt brev advarede også i 2014 direktionen om, at filialen i Estland handlede i strid med hvidvaskreglerne. De ansatte skulle ligefrem have hjulpet med at skjule kunderne for myndighederne. * Sagen førte til, at aktiviteterne i Estland blev lukket. * Danske Bank satte i september 2017 gang i en intern undersøgelse. Resultatet ventes i september 2018. * Banken har fået hård kritik for sin håndtering af sagen - både af Finanstilsynet i Estland og Danmark og fra en stribe politikere - herunder statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). * I 2018 udtalte Finanstilsynet hård kritik af Danske Banks ledelse og pålagde banken at sætte fem milliarder kroner til side. * I juni 2018 kunne Berlingske fortælle, at den estiske afdeling var bank for et selskab involveret i en stor våbenhandel mellem Nordkorea og Iran. * I juli skrev Berlingske, at omfanget af hvidvask gennem Danske Banks estiske afdeling kan være mindst 53 milliarder kroner - mere end dobbelt så meget som hidtil antaget. * Senere i juli oplyste banken i sit regnskab, at den brutto har tjent 1,5 milliarder kroner på de ikke-estiske kunder. Danske Bank uddybede ikke, hvor stor en del af de penge der kommer fra kriminelle kunder. * Ultimo juli skrev Jyllands-Posten, at yderligere 55 millioner svindlede kroner fra kriminelle i USA er blevet sendt igennem Danske Bank i september 2015, hvor afviklingen af hvidvaskkunderne var i gang. * Mandag skriver finansmediet Financial Times, at cirka 192 milliarder kroner fra russere har passeret gennem Danske Banks estiske filial på et år. Det var i 2013. Mediet har angiveligt set et udkast til en kommende rapport om hvidvasksagen, der omhandler den estiske filial. Det fremgår ikke, om alle pengene er mistænkt for at relatere sig til hvidvask. Danske Bank kan ikke bekræfte oplysningerne fra Financial Times. Kilder: Berlingske, Jyllands-Posten og Ritzau. Vis mere Luk

Intern undersøgelse

Udover usikkerhed om bødens størrelse, spiller andre faktorer også ind på investorernes modvilje over for aktien. Bland andet hvilke konsekvenser det vil få for ledelsen, hvordan Danske Banks image vil udvikle sig og om kunderne vil forlade banken.

For at undgå mere af den slags vil Danske Bank offentliggøre deres interne undersøgelse af sagen senere i denne måned.

- Lige nu er der for aktionærerne mere fokus på hvidvask end på selve forretningen. Så for Danske Bank handler det om at sætte et foreløbigt punktum med rapporten. Og selvom mange har afskrevet rapportens troværdighed, fordi den er lavet internt, så tror jeg, at den ville kunne være første skridt i den proces.