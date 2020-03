Danske Bank trodser coronakrisen: Vil forgylde ejerne med 7,3 mia.

Danske Bank har aflyst dagens generalforsamling i KB-hallen på grund af coronakrisen efter anbefaling fra Finanstilsynet.

Alligevel fastholder storbanken, at der fortsat skal udbetales 7,3 milliarder kroner – svarende til halvdelen af bankens overskud i 2019 - i udbytte til aktionærerne.

’Generalforsamlingen forventes gennemført med samme dagsorden’, fremgår det af fondsbørsmeddelelsen fra banken - og udbytte-planerne bekræftes overfor Ekstra Bladet af bankens pressechef.

Af en anden fondsbørsmeddelelse udsendt kort forinden skriver banken dog, at de økonomiske udsigter er så usikre på grund af coronakrisen, at det er umuligt at forudsige bankens resultat i 2020.

Det forventes dog, at Danske Banks finansielle resultater bliver negativt påvirket af coronakrisen. Man forventer både stigende tab på udlån og faldende handelsindtægter på grund af ustabile finansielle markeder.

Punkt 3 på generalforsamlingens dagsorden bliver ikke lavet om. Milliard-udbyttet bliver udbetalt trods usikkerhed om bankens overskud i 2020, fastslår pressechefen i Danske Bank.

Alligevel vil bestyrelsen. med formand Karsten Dybvad i spidsen, stadig dræne pengetanken for 7,3 milliarder kroner og udbetale pengene til aktionærerne i stedet for at polstre sig yderligere mod en krise. Heraf vil over 20 procent blive udbetalt til storaktionæren. A.P. Møller Holding, som kontrolleres af Mærsk-familien.

Ekstra Bladet har ikke kunnet få et interview med Karsten Dybvad. Men har i en sms spurgt bankens pressechef om det – trods den aflyste generalforsamling - stadig er planen, at aktionærerne trækker 7,3 milliarder ud?

’Vi oplyser i meddelelsen, at der ikke er nogen ændring af dagsordenen’, lyder svaret.

Statsrevisor fra Enhedslisten og formand for foreningen Kritiske Aktionærer, Frank Aaen, opfordrer dog bankens bestyrelse til at bruge den udskudte generalforsamling til at tænke sig om.

Og bruge tænkepausen til at droppe det planlagte milliardudbytte, som i stedet kunne polstre egenkapitalen og give Danske Banken bedre mulighed for at hjælpe kunder, der kommer i klemme under krisen.

- Jeg håber, at de vil overveje udbyttebetalingen på 7,3 milliarder. Af hensyn til samfundet og deres egen økonomi som åbenbart er meget usikker, siger Frank Aaen.

Han peger på, at det reelt er lidt uklart, hvorfor banken udskyder generalforsamlingen.

Der nævnes hensynet til sundheds- og sikkerhedsproblemer og en anbefaling fra Finanstilsynet.

Men Frank Aaen noterer, at ikke andre storbanker har gjort det samme – og at f.eks. A.P. Møller–Mærsk har undladt at aflyse men i stedet opfordret aktionærerne til at blive væk og i stedet sende brevstemmer.

- Hvis ikke spørgsmålet om udbytte er en del af begrundelsen for udskydelse, så opfordrer Kritiske Aktionærer til at anledning udnyttes til at overveje sagen, siger han.