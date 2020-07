Danske Bank vil fyre: Formand får sin lønforhøjelse

Selvom Danske Bank vil fyre ansatte, fastholder man, at bestyrelsesformand Karsten Dybvad skal have sin lønforhøjelse på næsten 50 procent

Mens Danske Banks medarbejdere med udmeldingen om en kommende fyringsrunde kan begynde at bekymre sig om, hvorvidt de har et job eller ej, når de kommer tilbage fra ferie, så kan bestyrelsesformand Karsten Dybvad glæde sig over, at han stadig får sin lønforhøjelse på næsten 50 procent.

Banken bekræfter således over for Ekstra Bladet, at man fastholder lønhoppet på omkring 1,2 mio. kr., der blev vedtaget for kun lidt over en måned siden ved bankens generalforsamling. Det vil betyde, at han samlet får ca. 3,8 mio. kr.

Danske Bank har i dag i forbindelse med aflæggelsen af halvårsregnskabet meldt ud, at man bliver nødt til at sætte gang i en ny fyringsrunde grundet coronakrisen.

Resultatet lød på 1 mia. kr. - til sammenligning var resultatet året forinden for samme periode 7 mia. kr.

- For at sikre de nødvendige fremskridt vil vi igangsætte yderligere omkostningstiltag, hvilket desværre også vil betyde, at vi må sige farvel til flere medarbejdere, udtaler bankens topchef Chris Vogelzang i den forbindelse.

Danske Bank ønsker ikke at oplyse, hvor mange ansatte det drejer sig om. Men man har som mål at reducere omkostningerne med 8-10 pct., så de næste år ender i niveauet omkring 26 mia. kr.

Danske bank: Løn ligger fast Ekstra Bladet har henvendt sig til Danske Bank for at høre, hvorfor Karsten Dybvad skal have en lønstigning, når man samtidig vil fyre ansatte. Derudover har vi spurgt, om man kan forstå, hvorfor nogen vil synes, det er mærkeligt, at man hæver lønnen for bestyrelsen og så en måned senere melder ud, at man vil fyre en masse ansatte. Pressechef Stefan Singh Kailay svarer følgende i en mail: - Bestyrelseshonorarerne blev stemt igennem af Danske Banks aktionærer i starten af juni, og ændringen for 2021 ligger derfor fast. Det er afgørende for banken at kunne blive ved med at fastholde og tiltrække mennesker til bestyrelsen, som har mod på at gå ind i det, og som har de rette kompetencer. Derfor må vi i hvert fald sørge for, at vores bestyrelseshonorar ikke er lavere, men på niveau med, hvad vi vil mene er niveauet for sammenlignelige banker.

Kritik

Bestyrelsesformandens lønforhøjelse har i flere måneder været genstand for stor kritik, fordi den kom i en tid med krise og fyringer.

Men et klart flertal af bankens storaktionærer stemte alligevel for lønhoppet, da man afholdte den corona-udskudte generalforsamling 9. juni.

- Bestyrelsen har samlet set vurderet, at hvis vi skal blive ved med at rekruttere og fastholde medlemmer, så skulle vi op at ligge på et niveau, som er sammenligneligt med andre store nordiske banker, sagde Karsten Dybvad i den forbindelse til DR.

Lønforhøjelsen blev dog udskudt til først at træde i kraft 1. januar 2021.

