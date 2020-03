Danske banker hæver renten for store opsparinger

Det bliver lidt billigere at have sin opsparing stående hos Nordea, hvis man er en af de kunder, der må betale negativ rente i banken.

Nordea har således hævet renten for indlån over 750.000 kroner til minus 0,60 procent fra minus 0,75 procent. Det oplyser banken i en pressemeddelelse.

Dermed følger banken i slipstrømmen på Danske Bank og Jyske Bank, der også har hævet renten i løbet af de seneste dage.

Hvis man har en million kroner stående, svarer ændringen hos Nordea, Danske Bank og Jyske Bank til, at man skal betale 1500 kroner om året i negativ rente i stedet for 1875 kroner.

Bankerne har hævet renten, efter at Nationalbanken i torsdags hævede sin indlånsrente til netop minus 0,60 procent fra minus 0,75 procent.

Nationalbanken er bankernes bank, og renteniveauet i Nationalbanken følger til dels den rente, man får som kunde i sin bank.

De danske banker valgte dog i en årrække at holde renterne på indlån positive for private bankkunder, selv om renterne var negative i Nationalbanken, og bankerne derfor skulle betale for at have deres overskydende penge stående.

I 2019 blev den kurs ændret, og de store banker valgte en efter en at indføre negative renter.

Det har dog primært været privatkunder store opsparinger, som er blevet berørt.

I de fleste tilfælde er det opsparinger over 750.000 kroner, som skal betale en negativ rente.

Torsdagens rentehævning hos Nationalbanken var ifølge flere økonomer et forsøg på at holde kronen tæt på eurokursen.

Det er en af Nationalbankens opgaver, da der i Danmark er fastkurspolitik over for euroen.

I den seneste periode har kronen ikke været helt så efterspurgt som normalt på finansmarkederne, men ved at hæve renten gør man det mere attraktivt at købe kroner.