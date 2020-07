Danske Banks overskud styrtdykket

Danske Bank har i første halvår nedskrevet for 5,3 milliarder kroner, blandt andet på grund af corona. Det sender overskuddet ned til en milliard kroner.

Resultatet for første halvår sidste år lød til sammenligning på et overskud på over syv milliarder.

Dermed er Danmarks største banks overskud styrtdykket, og banken vil nu tage konsekvensen ved at sætte gang i en ny fyringsrunde.

Det oplyser Danske Bank i deres halvårsregnskab, der er offentliggjort fredag morgen, skriver Finans.

Resultatet for andet kvartal er bedre end ventet, men banken lider stadigvæk grundet tre hårde måneder i begyndelsen af året.

- For at sikre de nødvendige fremskridt vil vi igangsætte yderligere omkostningstiltag, hvilket desværre også vil betyde, at vi må sige farvel til flere medarbejdere, siger topchef i Danske Bank Chris Vogelzang i forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet.