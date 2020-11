Danske eliteaktier jagter nye højder efter Biden-sejr

Der er mandag særdeles god stemning på det danske aktiemarked, efter at Joe Biden har vundet det amerikanske præsidentvalg.

Der er plusser til 24 af de 25 aktier i det ledende danske indeks, C25, der efter kort tids handel blev sendt på rekordkurs.

Her steg indekset som helhed 2,7 procent, hvilket ifølge Ritzau Finans sendte indekset på vej mod det højeste lukkeniveau.

Lukker dagens aktiehandel med en stigning på 0,8 procent til C25-indekset, vil det være rekordhøjt.

Joe Biden blev lørdag eftermiddag dansk tid udråbt som vinder af præsidentvalget i USA. Den siddende præsident, Donald Trump, har dog ikke erkendt valgnederlaget.

Der er særligt medvind til to selskaber, som lever af den grønne omstilling, oven på valgsejren.

Vestas og Ørsted trækker for i rekordjagten med stigninger på henholdsvis 5 og 4,4 procent.

Det kan hænge sammen med, at den danske vindmøllebranche kan blive positivt påvirket af, at Biden står til at blive præsident.

Det vurderer Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank, over for Ritzau Finans.

- Der er en kæmpemæssig forskel for selskaber som Vestas og Ørsted, om det er en indædt vindmøllehader som Trump, der sidder i Det Hvide Hus, eller om det er Biden, der har store ambitioner på det bæredygtige område, siger han.

- Der er ingen tvivl om, at amerikanske marked for vindenergi bliver bedre under Joe Biden de næste fire år, end hvad det ellers ville have været, lyder det fra Jacob Pedersen.

Med til at give luft til Vestas kan også være, at vindmølleproducenten fredag kunne løfte sløret for en betinget aftale i Latinamerika.

Novo Nordisk er den eneste af de danske eliteaktier, hvis værdi mandag morgen falder på aktiemarkedet.

Det kan ifølge Ritzau Finans hænge sammen med, at selskabet har præsenteret skuffende data fra et studie. Aktien falder 0,7 procent.